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Украинские военные по ошибке обстреляли деревню во время военного учения. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Ответственность, профессионализм, выучка. Эти три вещи точно не относятся к военнослужащим 54-ой отдельной механизированной бригады имени Мазепы украинской армии. На заключительном этапе международных учений они обстреляли село с мирным населением в Николаевской области (к нему примыкает полигон «Широкий Лан»).
Инцидент произошёл во время танковой атаки. Стреляли с ходу. Снаряды упали в населённом пункте, в том числе и на территории одного домохозяйства.
Жертв нет, однако прокуратура все равно возбудила уголовное дело за халатность. Манёвры в Украине проводились вместе с военными из США, Канады, Великобритании и Швеции, которые должны были оценить профессионализм украинских коллег.
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Ответственность, профессионализм, выучка. Эти три вещи точно не относятся к военнослужащим 54-ой отдельной механизированной бригады имени Мазепы украинской армии....
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