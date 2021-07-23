Дипломатический скандал: литовские власти организовали лагерь для беженцев в деревне польских католиков

Источник материала: ОНТ

Литва снова отличилась своим неблагодарным отношением к соседям. На этот раз «свинью» подкинули Польше.





Приняв из Варшавы гуманитарную помощь для мигрантов, Вильнюс решил расселить африканских беженцев в местечке Девянишкес, где живут представители польского нацменьшинства. Пятистам полякам предложили соседствовать с тысячью исламскими мигрантами.

Люди в шоке и просят помочь польское правительство. По их мнению, для Девянишкеса это означает полное разорение. Впрочем, в мигрантском вопросе литовские политики уже не раз были замечены в нечестной игре против ЕС – это отмечают международные эксперты.

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