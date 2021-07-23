Фрукты плюс белок. А вы знали об этом? Несколько советов, как сделать любимый перекус полезным

Источник материала: ОНТ

Диетолог Ольга Деккер объяснила, как превратить обычную еду в питательный продукт, пишет РИА «Новости».

Паузой в 3-4 часа должен сменяться каждый прием пищи, а в течение этого времени ощущение сытости не должно покидать организм, отметила врач.

Отдельное употребление фруктов или овощей нельзя считать полноценным перекусом, заявила Деккер.

Специалист также добавила, что овощи дают только углеводы и клетчатку, поэтому употреблять их лучше вместе с белком – мясом или яйцом.

Из-за высокого содержания сахара Деккер не советовала брать питьевой йогурт с добавками, а вместо этого порекомендовала самим положить фрукты в напиток. Избыток сахара наблюдается и в комбинации чая или кофе с выпечкой, что способствует набору веса.

Кроме того, врач предостерегла от употребления фитнес-батончиков – в них только углеводы. Она посоветовала заменить их на протеиновые батончики.

Фото: depositphotos.com





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