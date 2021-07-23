Солигорский «Шахтер» проиграл люксембургскому «Фола» в квалификационном матче Лиги конференций

Источник материала: ОНТ

Солигорский «Шахтер» проиграл первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Причем лучшая команда Беларуси уступила в гостях клубу «Фола» из Люксембурга.

Уже в первом тайме голкиперу «горняков» Александру Гутору дважды пришлось доставать мяч из своих ворот. Единственный ответный гол в составе солигорской команды на 67-й минуте провел Игорь Стасевич. Итог – 1:2. «Шахтер» уступает и ждет ответной встречи. Она пройдет 29 июля.

Также стартовые матчи в Лиге конференций провели еще три белорусских клуба. Брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории» 1:2, жодинское «Торпедо» крупно проиграло датскому «Коппенгагену» 1:4, и лишь БАТЭ порадовал победой над «Динамо» из Батуми – 1:0 (Павел Нехайчик забил единственный мяч в этом матче).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram