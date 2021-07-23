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Собака, как молния, заскочила в дом в то время, как вторая стеснялась зайти. Посмотрите, вы 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике скромная собака Мэгги стеснялась зайти в дом через специальную дверку. В это время ее брат, совсем наоборот, залетел с такой скоростью, что чуть не сбил сестру с ног.
Реактивный пес заставил пользователей Сети посмеяться: «Вижу цель – не вижу препятствий», «Что это за сосисочная молния только что в дом залетела?», «Сверхскоростная макаронина», – писали комментаторы.
Фото:
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Собака, как молния, заскочила в дом в то время, как вторая стеснялась зайти. Посмотрите, вы 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике скромная собака Мэгги стеснялась зайти в дом через специальную дверку. В это время ее брат, совсем наоборот, залетел с...
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