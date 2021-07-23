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Белорусские спортсмены начали борьбу за медали Олимпиады в Токио
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что открытие Олимпиады еще впереди, некоторые соревнования уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали.
Сегодня квалификации прошли в двух видах спорта. В академической гребле в четвертьфинал женской одиночки пробилась Татьяна Климович. В своем заезде она показала второй результат – 7 минут и 51 секунду.
26 июля белоруска будет бороться за право выхода в полуфинал.
В соревнованиях по стрельбе из лука три белоруски – Карина Дёминская, Карина Козловская и Анна Марусова – вышли в 1/32 финала.
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Несмотря на то, что открытие Олимпиады еще впереди, некоторые соревнования уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали. Сегодня...
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