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Минэнерго назвало срок включения первого энергоблока БелАЭС в сеть

23.07.2021 16:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минэнерго Беларуси планирует включить первый энергоблок БелАЭС в сеть примерно в середине августа, сообщила пресс-служба ведомства.

«На первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты», - говорится в сообщении.

После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС специалисты приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу.

«С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», - сказано в сообщении.

Первый энергоблок БелАЭС 12 июля был отключен от сети автоматической защитой генератора. Минэнерго не называет причины отключения.

 
 
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Минэнерго Беларуси планирует включить первый энергоблок БелАЭС в сеть примерно в середине августа, сообщила пресс-служба ведомства.
 
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