Кто стоит за потоком мигрантов из Беларуси в Литву. Расследование Reform.by

Источник материала: Салiдарнасць

Тема нелегальной или, как советуют говорить правозащитники, нерегулярной миграции на границе ЕС и Беларуси постепенно стала основной в информационной повестке. Кто стоит за потоком мигрантов, как это организовано и кто зарабатывает на горе людей?





Reform.by провел собственное расследование и пришел к неожиданным результатам.

За весь 2020 год в соседней Литве задержали 81 мигранта, пришедшего через белорусскую границу нелегально. С белорусской стороны также были лишь немногочисленные случаи задержания пограничниками мигрантов, стремящихся в ЕС. Все изменилось весной 2021 года. Уже в начале мая литовские пограничники рассказали, как тогда им казалось, о значительно возросшем числе нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Сообщалось, что в первом квартале выявлено 90 человек, перешедших белорусскую границу без разрешения. Литовцы отмечали, что в основном это граждане Ирака.

С конца мая людской поток хлынул с новой силой. После давления Запада из-за инцидента с самолетом Ryanair Александр Лукашенко, выступая перед парламентом 26 мая, заявил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». И уже к концу июня в Литве насчитывали 636 задержанных мигрантов, пришедших через Беларусь.

2 июля в очередном выступлении Лукашенко снова заявил, обращаясь к ЕС: «Мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций». На момент публикации число нелегальных мигрантов, задержанных в Литве у белорусской границы с начала года, составляет уже 2338. Большинство — иракцы, а также курды, иранцы, сирийцы, египтяне, афганцы и прочие.

Некоторые мигранты следуют и в Польшу. Местные пограничники регулярно сообщают о задержании афганцев, иракцев и чеченцев, но основной поток идет в Литву, где пограничники ежедневно ловят от пары десятков до полутора сотен нелегально перешедших границу. Вот и 22 июля там задержали 110 иракцев. Пока Литва укрепляет границу колючей проволокой и просит отставников-пограничников выйти на службу, белорусский режим продолжает заявлять, что не будет защищать ЕС, ведь тот ввел против Беларуси санкции. Более того, в ГПК заявили, что Литва силой и угрожая оружием выдворяет мигрантов обратно в Беларусь, а Лукашенко пригрозил ЕС, что на границе могут появиться вооруженные мигранты.

В ЕС происходящее считают «контрабандой мигрантов», к которой причастны белорусские власти, а в Литве это даже признали гибридной агрессией. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что группы мигрантов организовываются и при участии беларусского государственного турагентства «Центркурорт», которое якобы завлекает их пакетными предложениями, включающими доставку к границе. Кроме того, на днях в Литве вышло журналистское расследование, где утверждается, что мигранты платят трафикерам по 15 тысяч долларов, чтобы попасть в Литву через Беларусь.

В середине июля глава МИД Литвы отправился в Ирак и Турцию для переговоров по данной проблеме, и 15 июля в Ираке заявили, что осуждают незаконную миграцию и будут расследовать ее организацию.

Reform.by также провел собственное расследование. Мы изучили ситуацию, узнали о предложениях турфирм, разыскали мигрантов из Ирака и Турции, которые пересекли или собираются пересечь границу Беларуси и Литвы, внедрились в группы, где они общаются между собой, и даже поговорили с белорусскими пограничниками.

Мы не нашли видимых следов организации нелегальных миграционных потоков кем-то из Беларуси, но убедились, что ситуация, созданная белорусскими властями и используемая мигрантами, очень сложна и может привести к тяжелым последствиям — в первую очередь для судеб сотен и тысяч людей.

Рейс за рейсом

Столицы Ирака и Беларуси связывает довольно оживленный воздушный маршрут. Из Багдада в Минск летает четыре самолета в неделю.

До недавнего времени рейсы выполняла только авиакомпания Iraqi Airways — 1-2 рейса в неделю в зависимости от сезона. Сейчас они летают по средам и пятницам. Используют Airbus A320 на 144 места, Boeing 747-446 вместимостью более 400 человек, Boeing 777-29M(LR) вместимостью около 300 человек и Боинг-737-800 (до 189 пассажиров).





Но с 10 мая количество рейсов из Багдада в Минск удвоилось. Их начала выполнять еще и компания Fly Baghdad — по понедельникам и четвергам. Рейсы обслуживают самолеты «Боинг-737-800» (до 189 мест).





Данные по полетам от flightradar24.com

Еще один популярный путь, которым в Беларусь прибывают выходцы с Востока и из Африки, — турецкий. Самолеты из Стамбула летают в Минск ежедневно — по четыре рейса в день. Два выполняет Belavia, в последнее время в основном на Embraer E195 (вместимость до 125 чел.), но в июне были и Боинги вместимостью около 150-190 мест. Еще два рейса выполняет Turkish Airlines на Airbus А320 вместимостью 220 мест.

Дешевые туры

Вернемся к Ираку, откуда, как сообщает литовская сторона, идет основной поток мигрантов. С весны 2021 года иракские туристические фирмы стали массово предлагать путешествие из Багдада в Минск на отдых. Стоимость туров варьируется от 560$ до 950$. В пакет тура входят авиабилеты, виза, страховка, проживание в отеле и несколько экскурсий.





В основном турфирмы предлагают перелеты в среду и пятницу, то есть на рейсах Iraqi Airways, так как они дешевле, чем у Fly Baghdad. Но при покупке тура цена билета и вовсе оказывается крайне низкой. Если у авиакомпании билеты в обе стороны обходятся в порядка 750 долларов, то от туроператора стоимость билетов в обе стороны составляет максимум 400$.





Бронирование билетов через сайт Iraqi Airways

Словом, пакетные туры в Беларусь из Ирака в последние месяцы заметно подешевели. Об этом Reform.by рассказала и Елена К. — беларуска, которая проживает в Иракском Курдистане и замужем за местным жителем.

Долгое время пара планировала путешествие на родину Елены, но финансово не могла это потянуть. Еще в прошлом году билет в Беларусь и обратно с пересадкой в Стамбуле стоил бы Елене около $850, по ее словам. А туристическая путевка обходилась порядка тысячи долларов на человека. Сейчас же, говорит Елена, можно найти тур в Беларусь от 500$ на одного человека. «Тур включает в себя оплату белорусской визы, перелет в обе стороны, проживание в отеле и гида. Нам с мужем еще дополнительно нужна будет иракская виза, так как мы живем в Курдистане», — объясняет женщина.

В августе 2020 года иракское турагентство Jood Land предлагало восьмидневные туры в Беларусь, самый дешевый из них стоил 949$ с проживанием гостинице «Беларусь» (самые дорогие туры были с проживанием в отелях «Ренессанс» и «Crown Plaza» по 1325$ и 1400$ соответственно), отдельно оплачивались виза стоимостью 20$ и медицинская страховка стоимостью 12$.





Объявление иракского турагентства Jood Land

В конце января 2021 года это же турагентство Jood Land только за оформление многократной годичной визы в Беларусь брало 800$. Reform.by связался с этим агентством и спросил о стоимости тура сейчас. Нам ответили, что тур на одного человека с проживанием в двухместном номере на восемь дней стоит 570$ (в стоимость входят билеты, проживание, краткосрочная виза, экскурсии). В агентстве подчеркнули, что желающих посетить Беларусь иракцев сейчас значительно больше, чем раньше.

В распоряжении Reform.by оказалась фотография путевки от иракской туристической организации с расценками на минские отели:





Путевка от иракской туристической организации с расценками

В какие отели заселяют туристов из Ирака:

Планета (от 36 $ за сутки)

Ренессанс (от 107$ за сутки)

Марриотт (от 120$ за сутки)

Минск ( от 63$ в сутки)

Президент (105$ в сутки)

Виктория Олимп (от 67$ в сутки)

Беларусь (от 48$ в сутки)

Crown Plaza (от 125$ за сутки)

Юбилейный (от 27$ в сутки)

«Мечтал уехать из Ирака всю жизнь»

Учитывая расценки на пакетные туры, закономерно, что многие иракцы проявляют интерес к Беларуси. В этом можно убедиться, почитав комментарии под объявлениями турфирм в Facebook. Мы написали нескольким иракцам, которые в комментариях спрашивали о цене тура в Беларусь.

Первый же парень из Багдада объяснил: увидел объявление, из предложенных четырех вариантов понравилась Беларусь, поэтому думает поехать туда — исключительно как турист, с целью отдыха. В Беларуси никогда не был, и тех, кто был, не знает. Но уже спустя пару минут он спросил: «А вы в курсе, какая ситуация в Ираке? Может, вы знакомы с процедурами миграции в ЕС? А если я приеду в Беларусь и женюсь, я смогу законно остаться там жить?».

Многие соотечественники этого парня разобрались в ситуации гораздо раньше, уже купили туры и отправились (либо собираются отправиться) в Беларусь, чтобы попасть в Европу. Мы разыскали нескольких таких людей, и они рассказали нам свои истории.

Для нас было загадкой, как многим сотням жителей Ирака удалось так быстро сориентироваться в изменившейся ситуации в Беларуси, что уже в начале июня их начали десятками задерживать в Литве после нелегального перехода границы. Оказалось, это было совсем не сложно.

Как рассказал нам житель Ирака Амин (имя изменено), высказывания Александра Лукашенко о том, что Беларусь перестанет препятствовать беженцам, стремящимся в ЕС, по иракскому государственному телевидению крутили несколько дней подряд.

И в целом иракские СМИ очень следят за новостями по теме миграции и сейчас часто пишут о Беларуси. Поэтому многие иракцы, постоянно находящиеся в ожидании возможности уехать из страны, поспешили воспользоваться ситуацией.

Амину 25 лет. Молодой человек говорит, что всю жизнь мечтал уехать из Ирака, он называет Ирак адом на земле. Услышав по телевизору про Беларусь, он и его друзья решили не упускать шанса. Они говорят, что для мигрантов тур в Беларусь пока что один из самых дешевых и безопасных для здоровья способов добраться до Европы.

«Обычно контрабандистам платят от нескольких тысяч долларов, чтобы доехать до европейской страны в грузовике», — говорит Амин.

По его словам, из-за слов Лукашенко спрос на туры из Ирака в Беларусь значительно вырос. Сам он и четверо его друзей приобрели путевки в туристическом агентстве Al Qimma Travel and Tourism по $700 на человека. В стоимость входит ПЦР-тест, виза, проживание и несколько экскурсий. Визу на 10 дней Амину поставили прямо в Национальном аэропорту «Минск». Все пятеро парней проживали в отеле «Юбилейный».

Еще до прилета в Беларусь Амин рассказывал нам: они с друзьями мониторят новости о задержаниях мигрантов литовскими пограничниками и отмечают на карте места, где они происходили. Пересекать границу парни планировали в Гродненской области: объяснили это тем, что на спутниковых картах там видны леса. Также они искали информацию о том, на каком транспорте доехать до границы и где купить литовские сим-карты. Амин с друзьями решили доехать на общественном транспорте до Лиды, а оттуда до границы — на такси.





Карта Амина

Сначала компания собиралась побыть в Минске дня три, но, прилетев 10 июля, они решили не медлить и ехать на границу в этот же день. Тут произошел курьезный случай, который дает представление о том, что даже если не во всех, то во многих случаях нелегальные мигранты действуют полностью самостоятельно и без всякой организации и помощи в Беларуси. Парни вышли из отеля на ближайшую остановку общественного транспорта, Амин сбросил журналисту, с которым общался, фотографию табло и спросил: «А какие из этих автобусов идут на границу?».





Табло расписания движения городских автобусов в Минске

В итоге компания уехала на такси. Перейдя, вероятно, границу, Амин перестал выходить на связь. Насколько известно, у помещенных в лагерь мигрантов на время карантина забирают телефоны и выдают их только на время.

13 июля литовские пограничники сообщили, что задержали за сутки 56 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси. Среди них был и иракец Саид (имя изменено). Мы переписывались еще в конце июня, он тогда активно искал информацию о Беларуси. 29 июня Саид сообщил, что приобрел тур в Минск с десятидневной визой, чтобы съездить «на разведку». Днем 13 июля Саид связался с нами и написал, что познакомился в Минске с другими иракцами и решил не тратить время на «разведку», а вместе с ними переходить границу. Он оставил вещи в отеле (в каком — не сказал), затем у отеля Саид и его спутники поймали такси, заплатили $100 и поехали к городу Лида. Позже Саид написал, что он перешел границу, задержан литовскими пограничниками с большой группой других мигрантов и помещен «в тюрьму». Больше Саид не выходил на связь.

Как отмечалось выше, в потоке идущих в Литву нелегальных мигрантов встречаются не только иракцы. Мансуру (имя изменено) 23 года, он сириец, окончил в Турции университет по специальности «инженер-энергетик». Сейчас Мансура призывают в армию, поэтому он решил покинуть страну.

«Про миграцию через Беларусь я прочитал в прессе, в Сирии внимательно следят за всеми новостями, связанными с миграцией. Я знаю про ситуацию в Беларуси и слова Лукашенко про мигрантов, поэтому решил воспользоваться шансом», — рассказал парень.

Поскольку Мансур учился в Турции, у него двойное гражданство: сирийское и турецкое. Граждане Турции имеют право въезжать в Беларусь без визы на срок до 30 дней. Поэтому и Мансуру визу делать не пришлось.

«Но в минском аэропорту на контроле меня продержали долго, спрашивали, кто я по национальности и не понимали, могут ли пропустить меня по турецкому паспорту. Я летел турецкими авиалиниями, билет в Минск стоил 230 долларов. От аэропорта я доехал на автобусе в Минск и оттуда отправился на железнодорожный вокзал, показал на телефоне кассиру фразу «Куплю один билет Минск-Гродно» в переводе на русский. Так и уехал в Гродно. Я на карте увидел, что он находится рядом с польской и литовской границами, поэтому решил сразу поехать в этот город. Здесь пока что проживаю в отеле в центре, разрабатываю маршрут. Сейчас думаю, куда лучше идти, рассматриваю это место» (показывает скриншот).





Когда я пойду пересекать границу, с собой я собираюсь брать телефон с загруженной картой, два килограмма бананов, два литра воды, одну пару штанов и одну рубашку. Пока что думаю, как буду добираться до границы, пытаюсь узнать про местное такси», — рассказывал Reform.by Мансур.

При этом парень не скрывал, что очень боится белорусской милиции. Последний раз мы разговаривали с Мансуром 7 июля, после этого он не выходил на связь и не был в сети.

Порванный паспорт

СМИ и литовские пограничники сообщают, что у многих мигрантов, нелегально перешедших границу, отсутствуют документы. Как рассказал нам Амин, у них есть миф, что если пересекать границу с документами на руках, то тебя очень быстро депортируют, а если нет документов, то больше шансов получить статус беженца. Поэтому многие уничтожают паспорта еще в Минске или Гродно.

Как подтвердил другой иракец Саиф, у многих групп даже есть договоренность рвать документы и выдумывать одну легенду на всех (например, что на родине их ждёт смерть). Но, говорит Саиф, это не имеет особого смысла, в любом случае тебя будут проверять, пока не дадут статус, а потом уже примут решение давать убежище или депортировать. Да, с документами могут быстрее и отказать, но в таком случае тебе легче будет вернуться домой. А без паспорта на родине могут принять не очень хорошо.

С документами есть еще один нюанс: по словам Амина, среди готовящихся мигрировать ходят слухи, что беларусская милиция отбирает паспорта и рвет их, но пока что этот слух не подтвердился. Как мы поняли из слов наших собеседников, бегущие через нашу страну мигранты вообще очень боятся встречи с милицией: после Ирака Беларусь кажется им полицейским государством. И если такое случится, собираются назваться студентами, например Гродненского университета. По их мнению, это правдоподобно и поможет избежать задержания.

Кстати, говорит Амин, раньше у иракских туристов по прилету в Минск представители агентства забирали паспорта, чтобы гарантировать возвращение людей обратно в Ирак. Сейчас, по словам Амина и остальных иракцев, так уже не делают.

«Но мы с друзьями решили, что если придется все-таки отдать паспорт, мы все равно поедем на границу», — признался Reform.by иракец.

Преуспел сам — научи другого

Ни один из мигрантов (хотя они были довольно разговорчивы) не рассказал нам, что в Беларуси их инструктировали, куда ехать и что говорить, тем более что это делали бы пограничники. Мы пришли к выводу, что в основном они сами передают друг другу опыт. Они общаются в многочисленных группах для беженцев в соцсетях и телеграм-чатах — как правило, закрытых, и попасть туда сложно, но нам удалось. В этих группах мигранты рассказывают, каким путем стоит и не стоит ехать, как себя вести, делятся контактами.

В основном это группы для арабоговорящих. Создатель одного из таких сообществ Замир рассказал нам, что такие группы существуют в первую очередь для того, чтобы делиться информацией о наиболее безопасных путях транзита в Европу. Цель — чтобы как можно меньше людей подвергало себя риску, пересекая море на лодках или проезжая полконтинента в набитом людьми кузове грузовика, за что еще и нужно платить огромные деньги.

А сейчас появляются специальные группы о том, как попасть в Европу через Беларусь. Вот, например, одна из таких групп в Facebook, где опубликовали целую инструкцию для мигрантов.





Перевод инструкции:

Летишь в Беларусь на самолете из Багдада за 550-700 долларов.

В Минске отдыхаешь день, на второй день едешь на автобусе за 20-25 долларов к ближайшей точке рядом с границей Литвы — название Лида, пограничная зона между Литвой и Беларусью.

С тобой должны быть люди, чтобы помогать друг другу пересечь границу.

После того как через белорусские леса пройдете границу — надо заплатить контрабандисту 1000-1500 долларов, чтобы тебя довезли до Вильнюса. Тут ты уже в Литве — отдохни, но подальше от полиции.

Едете на специальной машине с контрабандистами — с водителями договоритесь о стоимости и едете — платить только после того как завезут в место под названием Сувалки — тут вы уже въехали в Польшу, то есть в ЕС.

Выбираешь, в какой стране хочешь получить вид на жительство — вступаешь в арабские местные группы в соцсетях — находишь дальнобойщиков, которые подкинут до нужной страны — платить за бензин обычно копейки.

Не болтайте, в какой стране хочешь остаться жить, старайтесь не попадаться на глаза полиции, одевайтесь просто опрятно, но не броско, ведите себя скромно.

Доберитесь до нужной страны — сдайтесь в госорганы, что вы беженец, вас оформят, и готовьте нужные документы, чтобы остаться там жить (в каждой стране разные документы и требования).

Кроме того, есть чаты в Telegram. В одном из них уже более 450 человек (две сотни прибавились за две недели), они обсуждают, как пересечь границу ЕС в Литве, публикуют свои видео перехода границы. В закрытых группах в соцсетях мигранты сейчас тоже часто публикуют видео и прямые эфиры того, как они приезжают в Беларусь, добираются до границы и переходят ее. Большинство видео в этом материале получены именно из таких групп.

Например, на одном из видео мужчина показывает наличие камер на белорусской границе. Перевод: «Парни, я сейчас на границе Литвы и Беларуси. Если кто-то вам сказал, что нет преград на пути, — врет. Вот камера, вот камера, вот тепловая камера. Ну, это неважно, главное, что мы перейдём на литовскую землю. Всем спасибо».

Тысячи долларов ради Европы?

Самид (имя изменено) — курд. Он планирует через Беларусь попасть в Польшу, чтобы добраться до Германии. Мужчина поделился с нами контактами курдского контрабандиста, который занимается перевозкой людей из Литвы в Германию.

«Они перевозят из Литвы в Германию, стоимость на человека $85 000. У них есть проводник от границы. Может быть, это кто-то из жителей Литвы», — говорит Самид.

Он объясняет, что в данную стоимость входит оформление визы и остальных документов для приезда в Беларусь, транзит в Беларуси до границы. Там людям говорят, куда идти, и после пересечения границы в Литве их встречает человек и везет в Германию.





Перевод: «Гарантийный путь из Беларуси в Германию 85000$. Дети 45000$». И публикация на следующий день: «Привет, господа, всем тем, кто отписался по поводу вступления в группу Беларуси, пожалуйста, позвоните нам по указанному ранее номеру, приложите все документы, которые требуются, крайний срок был понедельник».

Спустя несколько дней Самид написал нам, что появились предложения по транзиту через Беларусь и подешевле: «всего» за 60 тысяч долларов, а если едешь в Беларусь самостоятельно и сам переходишь границу с Литвой, то путь по ЕС из Литвы до Германии обойдется в два раза дешевле — в 30 тысяч долларов.

Рассказ курда Самида — это единственный найденный нами факт, схожий с теми, о которых писали другие СМИ: что мигрантам приходится массово платить кому-то по несколько тысяч или по 15 тысяч долларов, чтобы попасть в Литву через Беларусь. В иракских мигрантских группах мы таких сообщений не встречали, также нам о таких предложениях не рассказывал никто из остальных наших собеседников, которые в основном тоже иракцы.

Кроме того, в СМИ писали, что иракские турфирмы берут с туристов залог в виде 3000 долларов для гарантии возвращения человека обратно в Ирак, и если он не вернется, то турфирма выплачивает эти деньги Беларуси в качестве «штрафа». Эту информацию нам удалось частично подтвердить. Иракец Замир, администратор мигрантской группы в соцсети, рассказал, что такая практика действительно есть в некоторых (не во всех) турфирмах Ирака, но суммы могут быть различными: и 3000 долларов, и 1400 долларов. Иногда залог оплачивает сам турист при покупке тура, иногда эти деньги взимают с семьи туриста, если он не вернется на родину.

Раньше было хуже

Интересно, что в прежние годы нелегальные мигранты, в частности из Ирака, обходили Беларусь стороной и даже предупреждали друг друга, что не стоит ехать в ЕС через эту страну, так как здесь очень серьезно охраняется граница.

Мы нашли пост за 2017 год, в котором иракцы обсуждают, почему пересекать белорусскую границу опасно. В комментариях сириец Хатим описывал, что наслышан про Беларусь как про государство, в котором арестовывают всех, и лучше не рассматривать этот вариант. Также некоторые записывали на эту тему видео.





Также в иракских группах о миграции периодически публикуют эту фотографию. В переписке написано, что человек сейчас находится в Ираке, был арестован белорусской полицией, у него была восьмидневная виза, которая истекла, за это он заплатил штраф 175$ и был депортирован обратно в Ирак с запретом на въезд в Беларусь на пять лет.





Граница без замка

Почему же теперь белорусский коридор стал у беженцев практически самым гарантированным способом попасть в ЕС? Дело не только в подешевевших рейсах и турах. Все истории, которые мы слышали, свидетельствуют о том, что подходы пограничников к охране границы в корне изменились. Об этом говорят не только мигранты, но и белорусы. А еще нам удалось найти двух пограничников, которые согласились высказаться анонимно и подтвердили эту информацию.

Источник Reform.by работает на одном из пунктов пограничного контроля, он рассказал о текущей ситуации на белорусско-литовской границе.

«Сейчас происходят довольно-таки удивительные вещи. Если раньше за то, что ловишь контрабандиста сигарет, поощряли, то теперь это не приветствуется. Касаемо нелегалов — пограничники в целом действительно их задерживают. Но с недавнего времени начальство дает указание, чтобы пограничники планировали наряды определенным образом. Это значит таким образом, чтобы были своеобразные окна, через которые могут пройти нелегалы. От начальства нет прямых указаний, но когда, например, начальнику говоришь, что не прикрыт правый фланг на приграничной зоне, он отвечает, мол, ничего страшного, и не предпринимает никаких мер.

Если раньше пограничник задерживал нелегалов и ему выдавали премию порядка 200 рублей, то сейчас, даже если пограничник все же задерживает кого-то, то ему ничего за это не будет. Людям, которые задержали группы из 14 и 5 иракцев, дали премию в 20 рублей всего лишь.

Видно, что контрабанда и нелегальная миграция поставлены на поток. Сейчас даже задержанным нелегалам дают минимальный штраф и просто отпускают. Раньше на них составляли протокол, заводили административное дело и помещали в спецприемники до депортации.

В результате всего этого сейчас идет большой отток кадров, много людей не продлевают контракты», — рассказал источник.





Фото ГПК, использовано в качестве иллюстрации

Пограничник Роман (имя изменено) служит на белорусско-литовской границе в Гродненской области. Он также подтверждает информацию об оттоке кадров из пограничной службы.

«От начальства был приказ в устной форме — закрывать глаза на нелегальных мигрантов, задерживать только в тех случаях, когда они совсем наглеют и пытаются пройти чуть ли не через КПП. Обычным пограничникам, конечно, такое не нравится, и люди все-таки стараются задерживать нарушителей. В таких случаях ставят штамп, составляют протокол, дают штраф и отправляют вместе с их вещами в изолятор. Хотя часто нелегалы с одним рюкзаком или вообще без вещей, где их оставляют, не знаю.

Кстати, сейчас вместо пограничников на охрану и патрулирование границы ставят ОСАМ (спецназ пограничных войск — прим. Reform.by), и вполне возможно, что сами спецназовцы показывают мигрантам, куда идти», — говорит Роман.

Видели группы мигрантов у границы и белорусы. В телеграм-каналах в начале июля публиковали сообщения от жителей приграничья о том, что часто видят автобусы, двигающиеся к границе и затем в обратную сторону, а также, что работники погранзоны перестали проверять у неместных документы.

Один из пользователей Facebook 11 июля рассказал о том, что накануне в приграничье видел две группы мигрантов, двигавшихся в сторону Литвы. Одну из групп ему даже удалось догнать и пообщаться с ними. Они оказались гражданами Афганистана.





Кроме того, мы поговорили с белорусом, который в конце июня бежал за границу, чтобы не оказаться в тюрьме по «политическому» делу. Сначала он около недели жил в районе Лиды, выжидая момента. По его словам, местные жители говорили ему, что часто видят зашторенные микроавтобусы, едущие в сторону границы — по их мнению, они возят мигрантов. Наш собеседник сам видел такой микроавтобус один раз.

А непосредственно на мигрантов наш источник наткнулся при переходе границы. По его словам, когда он и его спутники дошли до самой границы, неподалеку от места, где они хотели ее пересечь, они заметили лагерь с военной палаткой и пограничниками. «Они как будто либо ждали кого-то, либо остановились в стороне, чтобы не мешать», — отмечает мужчина. Он и его спутники решили не доходить до него и напрямую пойти через границу. Пришлось бежать через болото, но они пересекли границу и вышли на литовских пограничников. И буквально через 15 минут вслед за ними тем же путем пришла группа мигрантов — людей восточной внешности числом около 12 человек. Они заявили пограничникам, что являются студентами Гродненского университета, были задержаны и отправлены в лагерь. (О мигрантах-«студентах» сообщали и литовские пограничники).

Также мы знаем о еще одном человеке, бежавшем из Беларуси в начале июля после задержания силовиками. По его словам, знакомый из приграничья посоветовал ему ехать на белорусско-литовскую границу в Гродненской области, так как «за границей сейчас нет никакого присмотра». И действительно, мужчина смог успешно пересечь границу в районе Лиды, причем, по его словам, на месте перехода он видел группу из четырех «коллег» восточной внешности, их тоже никто с белорусской стороны не задержал.

Лагерь

Что же происходит с теми, кто все же смог пересечь границу и попасть в лагерь для беженцев? Мы нашли курдского журналиста Раджи Раждаи, который живет в Греции и пишет о нелегальной миграции курдов. Вот отрывок одного из его видео, снятых в лагере.

Раджи связал нас с одним из содержащихся в лагере мигрантов — иракским курдом Рауфом (имя изменено). Рауф говорит, что попал в Литву из Турции через контрабандистов в середине июня. Сейчас он находится в лагере для беженцев в Пабраде. Он утверждает, что в лагере сейчас (на момент записи) около сотни курдов, которые попали в Литву через Беларусь. По словам Рауфа, недавно курдам объявили, что их могут депортировать.

По просьбе Раджи мужчина снял для Reform.by видео из лагеря. На записи курд показывает состоящий из палаток лагерь и рассказывает, в каких условиях живут мигранты, как проходит карантин. Он пожаловался, что после сильного дождя в палатках сыро, а многие палатки при дожде затопило.

Судя по видео, снятому Рауфом внутри корпуса, настроение у обитателей лагеря неплохое.

Но в общем, как говорит Рауф, моральное состояние у людей в лагере тяжелое. Уже произошло несколько попыток суицида, а также были столкновения с полицией. Среди курдов есть молодой парень, у которого, вероятно, сломана рука, но ему, говорит Рауф, на момент записи так и не оказали медицинскую помощь.

«Велика вероятность необоснованных отказов в предоставлении статуса беженца»

Алена Чехович, юрист общественной приемной для иностранцев и людей без гражданства Human Constanta, прокомментировала для Reform.by ситуацию с точки зрения миграционного права. Она считает, что мигранты, воспользовавшиеся политической ситуацией в Беларуси, попали в очень уязвимое положение.

«Согласно законодательству Польши и Литвы, иностранцы, подавшие ходатайства о защите в этих странах, не могут быть выдворены до принятия решения по таким ходатайствам. Данные правила распространяются на всех просителей защиты вне зависимости от того, легально они прибыли в страну или нет.

То есть на данный момент все иностранцы, прибывшие в том числе с территории Беларуси в Польшу и Литву и попросившие убежище, должны находиться под защитой Литвы и Польши и не должны быть выдворены в страны их гражданства. Если такие иностранцы не смогут предоставить доказательства опасности, угрожающей им в стране гражданства, и им откажут в предоставлении убежища, тогда Литва и Польша могут выдворить их в соответствии со своими внутренними процедурами. Так как Беларусь приостановила действие Соглашения о реадмиссии (и до того оно не начало действовать, Беларусь была в переходном периоде — прим.Reform.by) таких иностранцев, скорее всего, будут выдворять прямо в страны их гражданства, а не обратно в Беларусь.

В нынешней ситуации, с учетом большого количества прибывающих людей, велика вероятность необоснованных отказов госорганами Литвы и Польши в предоставлении защиты и статуса беженца. К тому же недавно литовский сейм признал возросший поток мигрантов, прибывающих через Беларусь, гибридной агрессией. Сейм предлагает трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет) как вероятных активных участников гибридной атаки, пока не доказано иное. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания. Если правительство Литвы одобрит такое предложение, то сотни людей могут оказаться в очень уязвимом положении и без надлежащего уровня защиты», — резюмировала эксперт.

Как стало известно 21 июля, президент Литвы подписал данный законопроект.