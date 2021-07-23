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Литовская таможня продолжает перехват сигаретной контрабанды из Беларуси

23.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовская таможня 20 июля задержала очередную партию сигаретной контрабанды из Беларуси, говорится в сообщении ведомства.

На пункте пропуска «Мядининкай» были задержаны 414 тысяч пачек контрабандных сигарет рыночной стоимостью в 1,5 млн евро.

Сигареты Большегруз следовал.

По документам, грузовой автомобиль перевозил 1152 коробки с вафельными тортами «Шоколадница» из Москвы в Калининградскую область. Подозрение тот факт, что груз с кондитерскими изделиями перевозился в жару не в рефрижераторе, а в обычном тентовом полуприцепе.

С помощью рентгена удалось установить, что автомобиль перевозил не торты, а контрабандные сигареты.

Ранее, таможня Литвы сообщила о перехвате в пункте пропуска «Райгардас» двух крупных партий контрабандных сигарет белорусского производства на общую сумму около 3 млн. евро.

За первое полугодие 2021 года сотрудники Литовской таможни изъяли 8,8 миллионов пачек контрабандных сигарет на сумму 31,8 млн. евро (по рыночной стоимости).

Из задержанной контрабанды 75% приходится на сигареты белорусского производства, сообщает таможня. Чаще всего таможенники задерживают контрабандные сигареты марок «Минск», «Фэст», «NZ» или «Queen», произведенные на заводе «Нёман» в Гродно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Литовская таможня 20 июля задержала очередную партию сигаретной контрабанды из Беларуси, говорится в сообщении ведомства.
 
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