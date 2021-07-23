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Российский политолог: Лукашенко бьется как муха в кремлевской паутине

23.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главная проблема в отношении Лукашенко: невозможно определенно сказать, в чем цель Кремля, пишет аналитик iSANS, политолог Александр Морозов.

"Все ждут, что Путин как-то проявит осмысленное намерение. Хорошо, Кремль согласился "на все": на то, что не будет никакой конституционной реформы, на то, что Лукашенко останется навечно, на то, что Бабарико сел на 14 лет, на то, что "беларусы - заложники бешеного колхозника", на то, что надо остановить активность "союзного государства" - это все понятно.

Но вопрос: в чем конкретный "профит"? Все это ради того, чтобы усиливать конфликт с Литвой и Польшей? То есть создавать руками Лукашенко тут "эскалацию" и толкать ЕС и НАТО к укреплению "восточного фланга"? Это какая-то абсурдная цель, которая не ведет ни к какому "профиту". Или: развязать в результате конфликт между Минском и Киевом? А какой тут профит? Результатом будет милитаризация Украины, и только усиление поддержки со стороны ЕС и НАТО - и больше ничего. Забрать калий? Но даже обо все этом невозможно уверенно сказать, что в этом разумная цель.

Лукашенко бьется как муха в кремлевской паутине, но ничего не происходит. Кроме самого этого спектакля", - цитирует Морозова ex-press.by
 
 
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Главная проблема в отношении Лукашенко: невозможно определенно сказать, в чем цель Кремля, пишет аналитик iSANS, политолог Александр Морозов.
 
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