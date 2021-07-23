"Мы надеемся, что 9 августа в нашей стране произойдут долгожданные изменения"

Помните самого обсуждаемого школьника прошлого лета, который на последнем звонке в минской гимназии №192 заявил о необходимости перемен в Беларуси? “Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения”, — сказал гимназист в июне 2020 года.





Еврорадио встретилось с Владиславом Римашевским и узнало, как прошёл год после его громкого выступления на школьной линейке. Спойлер: 17-летний парень прошёл через жёсткое задержание белорусскими силовиками и сложную эмиграцию, а также успел встретиться со Светланой Тихановской. встретилось с Владиславом Римашевским и узнало, как прошёл год после его громкого выступления на школьной линейке. Спойлер: 17-летний парень прошёл через жёсткое задержание белорусскими силовиками и сложную эмиграцию, а также успел встретиться со Светланой Тихановской.





С отцом следили за Тихановским

Мы встречаемся с 18-летним Владом в Варшаве: тут он живёт последние полгода. Влад учит польский язык на бесплатных курсах по программе Калиновского и пока раздумывает над тем, какую выбрать специальность в вузе. На вопрос “Как прошёл твой год?” Влад растерянно отвечает: “Даже не знаю, с чего начать…”





— Давай тогда сначала. Почему ты решил выступить на последнем звонке? Что тебя не устраивало в политике Лукашенко?





— Мы с отцом ещё весной 2020 года начали следить за Сергеем Тихановским. Было интересно смотреть, как он ездит по деревням, показывает бесхозяйственность, беспредел чиновников. Тем более что все эти проблемы мы замечали сами. Когда появилась возможность сказать последнее слово в школе, я решил высказать своё мнение.





— Были ли проблемы после твоего выступления?





— Конечно, после моей речи на следующий день звонили из школы, говорили, что будут неприятности. Моя мама была очень расстроена, даже ушла из дома на какое-то время. Но после того, как увидела поддержку меня и моей семьи в интернете, переосмыслила всё и поддержала меня. Одноклассники отнеслись по-разному. Но в целом было очень много позитивных сообщений, социальные сети разрывались, нашёл много единомышленников.





— Когда ты уехал за границу и почему?





в том числе к белорусским силовикам. Со мной связались из объединённого штаба. Позже они помогли встретиться со Светланой Тихановской. Мы с отцом придумали подарить ей букет из 51 розы — за каждый день нахождения её мужа в тюрьме. После этого на нашу семью обратили внимание силовики, мы замечали характерные бусы у дома. В августе мы всей семьёй переехали в Украину. — После выступления в школе я ещё записал несколько видеобращений,Со мной связались из объединённого штаба. Позже они помогли встретиться со. Мы с отцом придумали подарить ей букет из 51 розы — за каждый день нахождения её мужа в тюрьме. После этого на нашу семью обратили внимание силовики, мы замечали характерные бусы у дома. В августе мы всей семьёй переехали в Украину.





Возвращение в Беларусь и задержание на марше

На этом “протестная” история Владислава могла бы закончиться. Но подросток решил рискнуть и вернуться в Беларусь.





— Я много раз хотел из Киева уехать в Минск , чтобы поучаствовать в тех многотысячных маршах, посмотреть на них вживую. Однажды даже оставил маме записку и, пока она ушла из дома, поехал к белорусской границе. Когда она обнаружила мою пропажу, то позвонила в полицию. Сказала, чтобы меня не выпускали из Украины. Пришлось возвращаться в Киев.





— Но до Беларуси ты в итоге доехал?





— Да, осенью мама с детьми поехала в Беларусь, а меня одного оставили в Украине, так как считали, что там мне будет безопаснее. Тем временем я занимался съёмками фильма, посвященного Сергею Тихановскому. Я опросил многих его знакомых. Ездил в Вильнюс на интервью к Светлане. Мне не хватало только кадров с родины Сергея.





Я купил билет на автобус и на свой страх и риск поехал в Минск. Это был ноябрь.





— Как прошло пересечение границы? Тебе же было 17 лет?





Романа Бондаренко. — Да, ко мне было повышенное внимание, задавали разные вопросы, но в итоге пропустили. В Беларуси я съездил в родной Сергею Гомель , в некоторые деревни. Съёмки заняли у меня две недели. В один день я решил поучаствовать в дворовом марше, это было после убийства





На Малиновке в парке нас быстро окружили силовики и задержали всех! В бусе нас сильно били. Мои рёбра заживают до сих пор, пока не могу заниматься спортом, как раньше. Из РУВД меня забрала мама тем же вечером, как несовершеннолетнего. После этого я сразу уехал в Польшу.





В теперешнюю Беларусь пока не хочется ехать

— Что с фильмом? Когда его можно будет увидеть?





— Я сейчас и не знаю. Хотел выпустить его, когда был год со дня задержания Сергея, но протесты заглохли, и я не уверен, что фильм хоть как-то всколыхнёт белорусов. Поэтому жду подходящего момента.





— Думаешь, этот момент ещё будет? Вернутся протесты?





— Протесты обязательно вернутся, просто не так скоро, как многие надеются. А вместе с протестами в решающие дни вернёмся и все мы, а пока что будем делать всё для этого возможное.





Также есть некоторые разочарования в белорусской оппозиции, с которой я работал за границей не раз. Хоть я всё так же поддерживаю Сергея Тихановского, Светлану Тихановскую, но сейчас решил больше уделять внимания своей жизни, устроиться тут, в Польше.





В теперешнюю Беларусь мне не хочется возвращаться. Надеюсь, через несколько лет что-то изменится и мы сможем строить новую демократическую страну.





— Чем занимаешься сейчас в Варшаве и какие планы?





— Снимаю комнату в квартире с другими белорусами. Учу польский язык, подрабатываю в доставке еды: купил велосипед, езжу на нём. В Варшаве мне нравится. Весной успел съездить в Барселону — осуществить мечту, которую не удавалось реализовать в Беларуси. Хотелось бы выучить испанский язык.





В целом, привлекает журналистика и режиссура, но не уверен, что обязательно на изучение этих профессий хочу тратить пять лет. Поэтому насчёт специальности в вузе ещё думаю.