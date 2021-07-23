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Тышкевич: И после изменения Конституции Лукашенко будет оставаться у власти

23.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые президентские выборы при существующем режиме пройдут не раньше 2025 года, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Тышкевич: И после изменения Конституции Лукашенко будет оставаться у власти
– Что вы думаете о проекте Конституции, опубликованном структурой Воскресенского? 

– По сравнению с тем, что мы имеем на сегодня, перспектива определенной трансформации политической системы, безусловно, есть. Теперь срок «всенародного обсуждения» проекта и модальность изменений в Конституцию очень сильно зависят от хода диалога белорусского режима с Российской Федерацией.

При определенном перераспределении полномочий функции президента в предлагаемом проекте остаются все равно чрезвычайно сильными. И предусматривается резервный аэродром в виде «Всебелорусского народного собрания». Думаю, в финальном тексте Конституции полномочия этого органа будут еще более усилены.

В целом эта Конституция на переходной период. Это часть политической игры по постепенной трансформации системы власти. Это не означает, что с этой новой Конституцией Лукашенко сразу уйдет с поста президента. С другой стороны, это не означает, что он останется еще на 10 лет. 

Дальнейшие его шаги будут зависеть от того, как будут складываться внешнеполитическая и внутриполитическая обстановки. 

– Какой пост Лукашенко, на ваш взгляд, собирается занять после изменения Конституции – президента или главы ВНС?

– Минуточку: после изменения Конституции он будет оставаться президентом. 
Сроки референдума уже несколько раз переносили, теперь говорят, что он состоится даже не в январе 2022 года – то есть скорее всего весной. 

Идем дальше. Из озвученного окружением Лукашенко: в соответствии с новой Конституцией нужно будет изменить Избирательный кодекс и затем провести парламентские и местные выборы – это уже осень 2023 года.

После этого пройдет еще время и власть скажет: подождем еще чуть-чуть, до 2025 года, и проведем плановые президентские выборы. 

А дальше действия Лукашенко (его желания занять тот или иной пост) будут зависеть, как я уже сказал, от внешнеполитического баланса и внутриполитической ситуации. Во многом вопрос даже не в Лукашенко, а в группах влияния вокруг него – при сохранении их влияния Лукашенко может занять любой пост без страха за свою судьбу.

А если например, удастся создать квазиоппозицию («деструктивную», как говорит Лукашенко), то ему можно будет оставаться на вершине власти бесконечно – даже с демократическими выборами. 

– В экспертной среде уже начались споры: стоит ли белорусам голосовать за представленный проект Конституции? Для одних это «наименьшее из зол», для других – неприемлемая вещь.

– Что референдум будет вызовом для оппонентов Лукашенко, я говорил еще в конце 2020 года. Предупреждал, что проект Конституции, представленный властями, станет растяжкой для оппонентов Лукашенко: голосовать за хоть какую-то демократизацию или голосовать против, поддерживая тем самым старую Конституцию. 

Это растяжка. Политические силы должны были к этому готовиться. 

Если демократические силы не видели этой проблемы раньше, не думали, как на нее реагировать, то не думаю, что от советов тех или иных экспертов ситуация  изменится. 
 
 
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Новые президентские выборы при существующем режиме пройдут не раньше 2025 года, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» эксперт программы «Международная и...
 
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