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Белорусская гребчиха рассказала, как спортсменам удалось обустроиться в Олимпийской деревне
23.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К своим первым стартам на Олимпиаде готовится сборная Беларуси. В самом начале в борьбу вступают представители стрельбы из лука и академической гребли, передает «МИР 24».
Например, в заплыве одиночек Татьяна Климович уже квалифицировалась в четвертьфинал.
«С задачей, которая передо мной стояла, я справилась. Чувствуется очень поддержка знакомых и незнакомых людей. Это очень приятно», – поделилась гребчиха.
Спортсмены уже
Отметим, что в составе сборной Беларуси на Олимпийских играх выступят 108 атлетов в 20 видах спорта.
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Если условия проживания атлетов немного удивили, то питание порадовало.
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