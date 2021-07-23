Белорусская гребчиха рассказала, как спортсменам удалось обустроиться в Олимпийской деревне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К своим первым стартам на Олимпиаде готовится сборная Беларуси. В самом начале в борьбу вступают представители стрельбы из лука и академической гребли, передает «МИР 24».

Например, в заплыве одиночек Татьяна Климович уже квалифицировалась в четвертьфинал.

«С задачей, которая передо мной стояла, я справилась. Чувствуется очень поддержка знакомых и незнакомых людей. Это очень приятно», – поделилась гребчиха.

Спортсмены уже обустроились в Олимпийской деревне и привыкают к японским стандартам. Если условия проживания атлетов немного удивили, то питание порадовало. Столовая занимает два этажа, большой выбор продуктов. Завтраки, обеды и ужины нефиксированных размеров. Спортсмены могут брать столько еды, сколько им необходимо.

Отметим, что в составе сборной Беларуси на Олимпийских играх выступят 108 атлетов в 20 видах спорта.