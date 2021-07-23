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Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 2022 года карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с 1 января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса и банкоматах.
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Новости Беларуси. С 2022 года карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это следует из межсистемной...
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