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Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму

23.07.2021 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 2022 года карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской «Мир».

Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму

На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с 1 января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса и банкоматах.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С 2022 года карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это следует из межсистемной...
 
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