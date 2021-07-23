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Создали столетний альбом, держат пони и павлинов. Посмотрите на лучшую семью Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сельское хозяйство – это не работа, а образ жизни. И люди, занятые на полевых работах, обычно и дома успевают получить отменный урожай со своих огородов. Вставать с рассветом и полностью отдаваться процессу для них привычное дело, сообщили в программе «
Иван и Алена вместе уже 15 лет. Познакомились спонтанно. Строили общий быт с нуля, сами делали дом. И в хозяйстве, где работали, были на хорошем счету. Наверное, именно поэтому им и предложили поучаствовать в конкурсе «Властелин села». Вышло все снова спонтанно. Впрочем, готовились ответственно. Историю рода решили рассказывать в стихах – с сюжетом и театрализованным представлением. Получилось ярко и интересно. Приятная суматоха на празднике, как ни крути, поднимает настроение. С некоторыми семьями даже удалось подружиться.
Иван Филинович:
За столько лет в семье успели появиться свои традиции. Например, уникальная вещь – столетний альбом. В нем через снимки собрана история целых поколений со стороны каждого из супругов. По крупицам сведения собирали даже о давних родичах, чтобы в лицах сохранить историю семьи. Кстати, такое необычное древо планируют еще дополнить подписями.
Иван Филинович:
Впрочем, семья признается: оставить свое хозяйство на несколько дней и уехать на конкурс было сложно, ведь за всем нужен присмотр, но в итоге все получилось. Кстати, хозяйство действительно внушительное. Работать в семье любят и умеют. Недавно купили коров, чтобы молоко было домашнее. Про свою вотчину Иван и Алена рассказывают скромно – все, как у всех. Куры, утки, индюки и павлины. Появлялось все, конечно, постепенно.
Иван Филинович:
Алена Филинович:
Иван Филинович:
Алена Филинович:
Иван Филинович:
Огород у семьи тоже внушительный. Тут и помидоры, и огурцы, много клубники. Большой сад из 40 садовых деревьев. День в семье обычно начинается в шесть утра. Нужно вывести пастись лошадей, покормить птицу. Работа есть всегда, но в семье признаются: главное – любить свое дело. Иногда руки опускаются, и работаешь через силу. В этот момент главное – не сдаваться и продолжать идти к цели.
Иван Филинович:
В семье признаются: секрет счастья прост. Достаточно прислушиваться друг к другу и действовать сообща. Помогает в этом, конечно, любовь. Здесь, как в сельском хозяйстве – из маленького зернышка чувства вырастает большое семейное дерево. Главное – заботиться друг о друге, а общее дело только укрепляет семью.
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Новости Беларуси. Сельское хозяйство – это не работа, а образ жизни. И люди, занятые на полевых работах, обычно и дома успевают получить отменный урожай со своих...
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