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В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство изменило порядок закупок предприятиями товаров и услуг за собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные новшества документа – введена обязанность изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника и определен перечень товаров, при закупке которых необходимо обеспечить минимальную долю белорусских товаров. При проведении конкурентных процедур рассылать приглашения необходимо будет в том числе организациям, входящим в состав одного холдинга или государственного объединения.
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Новости Беларуси. Правительство изменило порядок закупок предприятиями товаров и услуг за собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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