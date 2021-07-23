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В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?

23.07.2021 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство изменило порядок закупок предприятиями товаров и услуг за собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?

Главные новшества документа – введена обязанность изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника и определен перечень товаров, при закупке которых необходимо обеспечить минимальную долю белорусских товаров. При проведении конкурентных процедур рассылать приглашения необходимо будет в том числе организациям, входящим в состав одного холдинга или государственного объединения.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Правительство изменило порядок закупок предприятиями товаров и услуг за собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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