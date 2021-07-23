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На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

23.07.2021 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 800 чрезвычайных ситуаций произошло в Минской области с начала 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все они были вовремя ликвидированы. Благодаря четкой и слаженной работе спасателей удалось избежать серьезных пожаров и катаклизмов.

Чтобы не допустить ЧП и своевременно устранить их последствия, в регионе дежурят 160 аварийно-спасательных подразделений. Они в любую минуту готовы прийти на помощь и бороться за человеческие жизни. 25 июля в стране отмечают День пожарной службы.

Ольга Власовец познакомилась со смелыми и отважными людьми.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

Выезжайте. Деревня Саковщина, улица Центральная, дом 25. Загорание сарая.
Вас понял, выезжаем.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

Аварийно-спасательный пост в Воложинском районе в деревне Саковщина. Боевое дежурство несут восемь человек. На смене всего два спасателя. Но зона ответственности у них внушительная: десятки близлежащих деревень, река Западная Березина и лес. К тому же рядом Налибокская пуща. Нужно все время быть начеку. А в сезон жатвы еще и помочь с дежурством аграриям.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

Евгений Матлашук, начальник караула ПАСЧ № 1 Воложина:
Выезжаешь на пожар, не знаешь, что от него ожидать, что будет там. Каждый пожар по-своему, каждый разный. Не только пожар. ДТП – то же самое. Выезжаешь, что там будет – неизвестно. Только по приезду ты все узнаешь и уже по месту ориентируешься.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

На выезд по тревоге всего 120 секунд. Каждое мгновение может стоить человеческой жизни. От профессионализма и опыта водителя расчета зависит многое. А такие посты на местах позволяют сокращать время прибытия на ЧП.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Более 800 чрезвычайных ситуаций произошло в Минской области с начала 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все они были вовремя...
 
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