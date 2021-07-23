В Несвижском районе с фермы пытались похитить 1,2 т комбикорма

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе пресечена попытка хищения 1,2 т комбикорма с объекта АПК. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В разгар уборочной кампании сотрудниками Департамента охраны организуются рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения хищений с предприятий агропромышленного комплекса. Так, сегодня ночью милиционеры Несвижского отдела охраны совместно с коллегами из РОВД задержали группу лиц из четырех человек, которые пытались похитить комбикорм с молочно-товарной фермы. Фигуранты спрятали мешки с украденным на территории предприятия, а ночью на машине своего компаньона - индивидуального предпринимателя - рассчитывали их вывезти", - рассказали в МВД.

В момент погрузки похищенного мужчины и были задержаны. "Установлено, что трое из четырех являются работниками этого сельхозпредприятия. Более 1200 кг комбикорма возвращено в хозяйство. Действиям фигурантов будет дана правовая оценка", - добавили правоохранители.-0-