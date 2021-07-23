﻿ В отношении оршанского журналиста Игоря Казмерчака прекратили уголовное дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В отношении оршанского журналиста Игоря Казмерчака прекратили уголовное дело

23.07.2021 17:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Уголовное дело в отношении правозащитника и редактора независимого сайта Оrsha.eu Игоря Казмерчака прекращено, сообщил он в «Фейсбуке».

В отношении оршанского журналиста Игоря Казмерчака прекратили уголовное дело

По словам оршанского активиста, об этом он узнал из заказного письма, присланного из милиции. Такое же письмо получил активист из райцентра Дубровно Михаил Чемурако. Оба были задержаны в рамках одного дела и провели за решеткой 72 часа, передает БелаПАН.

8 июля Казмерчак был задержан по делу, возбужденному по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества). В этот день сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели дома у журналиста обыск, изъяли ноутбук и мобильный телефон.

Тогда же прошел обыск у сотрудника сайта Оrsha.eu Дениса Дубкова, также с изъятием техники. После допроса он был отпущен.

В течение двух дней, 8 и 9 июля, были проведены обыски в редакциях и (или) у журналистов 12 СМИ, преимущественно региональных. Было задержано 15 человек, в том числе руководители сайта «Наша Ніва».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело в отношении правозащитника и редактора независимого сайта Оrsha.eu Игоря Казмерчака прекращено, сообщил он в «Фейсбуке».
 
Новости дня
Новости разные
 
Зьняволенаму журналісту Свабоды Алесю Дашчынскаму не аддалі перадачу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by