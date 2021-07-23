У Литвы закончилась колючая проволока для границы с Беларусью

Сооружение барьера на границе с Беларусью застопорилось из-за отсутствия колючей проволоки, сообщает балтийское информагентство BNS со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса.



Фото: pasienis.lt

Две недели назад в Литве начали сооружать физическую преграду из применяемой в военном инженерном деле витой колючей проволоки — концертины, или спирали Бруно. Строительством занялась армия, поставки поручили организовать МВД и Службе охраны государственной границы, передает БелаПАН .

23 июля министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в «Фейсбуке», что из армейских резервов было использовано 4,5 км концертины, и теперь, чтобы продолжить оборудование барьера, необходимы поставки из-за рубежа.

Абрамавичюс эту информацию подтвердил: «Чтобы дальше прокладывать концертину, сначала ее нужно получить, вот в чем дело. Сейчас мы ищем, какие страны предложили бы нам ее купить. В Литве ее никто не производит, <…> ближайшая страна — Польша, но Польша сама разместила соответствующий заказ для охраны своей границы».

По словам замминистра МВД, несколько стран, в том числе Дания и Словакия, заявляют о готовности продать колючую проволоку или передать ее безвозмездно.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что соорудить физический барьер планируется на 550-километровом участке границы.

За минувшие сутки в Литве были задержаны 92 мигранта, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси. С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2430 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020-й.

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