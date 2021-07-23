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"Региональная газета" прекращает выпуск печатной версии издания

23.07.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодеченская «Региональная газета» не будет выходить в печатной версии. Об этом сообщила редакция издания.

«Дорогие читатели печатной "Региональной газеты"! К сожалению, номер за 23 июля по независящим от редакции причинам вы не получите. Как и следующие. Просим у вас прощения и надеемся на понимание ситуации», — говорится в обращении редакции.

19 июля силовики пришли с обыском в редакцию «Региональной газеты». Обыск прошел и у главреда издания Александра Манцевича, после его с женой увезли на допрос. 

Вечером стало известно, что все журналисты и редакторы на свободе, но у них изъяли технику и взяли подписку о неразглашении. Причины визита силовиков неизвестны.
 
 
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Молодеченская «Региональная газета» не будет выходить в печатной версии. Об этом сообщила редакция издания.
 
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