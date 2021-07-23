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"Святар з вёскі Квасоўка". Стало известно, где будет служить опальный настоятель Георгий Рой

23.07.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшего настоятеля Покровского собора в Гродно Георгия Роя направили в один из агрогородков Гродненской области.

Его освободили от должности 19 июля этого года,  а раннее он выступал с подходом:  
«Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия».
 
Теперь Георгий Рой служит в церкви в Квасовке, где православная община – около двухсот человек.
 
У себя на странице в Facebook он заново представился так: «Святар з вёскі Квасоўка».
 
Теги: Гродно
 
 
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Бывшего настоятеля Покровского собора в Гродно Георгия Роя направили в один из агрогородков Гродненской области.
 
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