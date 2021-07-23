Император Японии объявил Олимпийские игры в Токио открытыми

"XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил император.





В связи с ограничениями из-за пандемии на арене присутствовали лишь 950 официальных лиц, не считая членов делегаций.





Япония в четвертый раз примет Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио.





Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они завершатся 8 августа.





Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.