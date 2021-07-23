|
Император Японии объявил Олимпийские игры в Токио открытыми
Источник материала: Партизан
Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей.
"XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил император.
В связи с ограничениями из-за пандемии на арене присутствовали лишь 950 официальных лиц, не считая членов делегаций.
Япония в четвертый раз примет Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио.
Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они завершатся 8 августа.
Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады прошла на Национальном стадионе в Токио без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)