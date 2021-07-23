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Император Японии объявил Олимпийские игры в Токио открытыми

23.07.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

"XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил император.

В связи с ограничениями из-за пандемии на арене присутствовали лишь 950 официальных лиц, не считая членов делегаций.

Япония в четвертый раз примет Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио.

Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они завершатся 8 августа. 

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. 
 
 
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Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады прошла на Национальном стадионе в Токио без...
 
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