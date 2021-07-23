“Чиж должен мне 140 тысяч долларов”

Специально для этого была вызвана даже машина МЧС – сотрудники МЧС должны были вскрыть замок на воротах, чтобы можно было попасть на территорию.





Появление большой пожарной машины внесло небольшое оживление в жизнь тихого коттеджного поселка закрытого типа Логожеск. Судебные исполнители уже не раз наведывались в имение Юрия Чижа и его семьи, но вот с таким размахом и сопровождающим «оркестром» – впервые.





Народной Воле » рассказал адвокат Михаил Макаров. О том, почему судебные исполнители пытались взломать ворота, которые ведут на территорию небольшого имения семейства Юрия Чижа, «» рассказал адвокат Михаил Макаров.





«Вступило в законную силу решение суда Центрального района города Минска о принудительном вскрытии дома Чижа в Логожеске, – объясняет адвокат. – Все это происходит в рамках взыскания долга, который причитается Николаю Владимировичу Чукисову. Сумма долга – около 300 тысяч белорусских рублей – это по исполнительному производству 2019 года, но все длится по сей день».





По словам адвоката, имущество Юрия Чижа было описано и арестовано, в том числе и автомобили. В доме есть картины известных художников, антикварные вещи… Но до принудительного исполнения дело дошло только сейчас. Вчера как раз была попытка взыскать имущество в доход долга.





Адвокаты Юрия Чижа пытались обжаловать решение суда, но не вышло: решение вступило в законную силу.





«Теперь должно произойти принудительное вскрытие в присутствии судебного исполнителя», – говорит адвокат.





(Не)дружеские разборки

Судебные исполнители в сопровождении милицейской машины приехали в Логожеск примерно около 11 часов утра. Как и полагается, для начала позвонили в звонок – в надежде, что, например, им откроет дверь Светлана Борисовна, супруга Юрия Чижа. Однако на звонок никто не отозвался.





Чуть позже к дому Юрия Чижа подъехал бывший коллега, один из бывших топ-менеджеров «Трайпла» Николай Чукисов – именно ему Юрий Чиж оказался должен довольно приличную сумму денег. В свое время Чукисов и Чиж вместе не только работали на развитие «Трайпла», но и ходили в баню, можно сказать, приятельствовали – их когда-то свел Владимир Япринцев.





Однако сейчас отношения Чижа и Чукисова не назовешь дружескими – им уже не раз пришлось выяснять отношения в суде.





«Чиж должен мне 140 тысяч долларов», – говорил Николай Чукисов в одном из своих интервью. И пояснял: речь о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев тогда уступил Чукисову право требования отсуженных денег.





Кто будет стрелять в собаку?

Николай Чукисов, подъехав к дому Чижа, отправился показывать судебному исполнителю ворота, через которые, по его мнению, можно попытаться попасть на территорию дома. Однако за забором громко гавкала собака – у Чижа алабай внушительных размеров.





Собачий лай напугал не только судебного исполнителя Центрального района Минска. А вдруг, когда откроются ворота, набросится и покусает непрошенных гостей? Через некоторое время на территорию коттеджного поселка въехала пожарная машина – по задумке, сотрудники МЧС должны были открыть замок на воротах.





Когда они с каким-то инструментом направились к воротам дома, судебный исполнитель, видимо, попросила их сработать аккуратно, чтобы ничего не сломать, и чтобы потом ворота можно было закрыть.





«У нас есть бензорез, есть гидравлика, но мы вам не домушники, чтобы открыть, а потом еще и закрыть, – отреагировали на просьбу парни из МЧС. – Да и не откроем мы так, чтобы ничего не повредить».





А стрелять в пса, который предположительно мог бы накинуться на людей, они категорически отказались.





«Меня не учили стрелять собак», – твердо заявил один из прибывших сотрудников МЧС и отправился звонить кому-то из своего начальства – о нештатной ситуации, вероятно, необходимо было доложить.





После небольшой словесной перепалки с сотрудниками МЧС судебная исполнительница вместе со взыскателем долга Николаем Чукисовым принялись искать службы по отлову животных в Логойском районе, которые могли бы удержать собаку и отвести ее в вольер.





Председатель товарищества пытался держать ситуацию под контролем и попросил судебного исполнителя и сотрудников МЧС ничего не вскрывать – мол, минут через десять сюда приедет адвокат Юрия Чижа.





Некоторые решили, что, возможно, он привезет ключи от дома – тогда и принудительно вскрывать ничего не придется.





Эдуард Якубовский приехал на сверкающем черном «Мерседесе» без ключей, но с папкой каких-то документов. Адвокат Юрия Чижа вообще не комментирует всё то, что в последнее время происходит с его некогда влиятельным клиентом, поэтому просить его о каких-либо комментариях для прессы было бесполезно.





Эдуард Якубовский пытался убедить судебного исполнителя, что решение суда то ли приостановлено, то ли еще обжалуется, приводил какие-то другие доводы. Однако она была непреклонна. На нее не действовали ни аргументы, ни уверенная улыбка адвоката Якубовского.





В конце концов, нашли какую-то организацию по отлову животных, они уже были готовы выслать в Логожеск свою бригаду. Однако в последний момент все сорвалось – в том числе, видимо, и благодаря усилиям адвоката Юрия Чижа. МЧС и милиция убыли по месту своей дислокации.





По словам адвоката, судебный исполнитель намерена довести свое дело до конца и сейчас ищет другие законные способы, чтобы обеспечить явку кинологической службы и все же исполнить решение суда.





Наблюдая за всей этой суетой около имения Юрия Чижа невольно подумалось: если бы дело касалось какого-то деятеля оппозиции, то уже давно бы выломали дверь, приструнили собаку и обратили в доход все, что нужно и не нужно. Потому что в нашей стране в последнее время, как говорит один известный белорусский высокопоставленный чиновник, «иногда не до законов».





Но здесь вопрос касается Юрия Чижа. Вокруг дела которого в последнее время слишком много густого тумана. Чиж уже однажды сидел в СИЗО. Потом вышел. До суда не дошло. Может, и в этот раз обойдется – кто его знает, как все повернется. А тут частная собственность, мало ли что!





Поэтому пока в отношении Чижа пытаются действовать в строгом соответствии с законом. По крайней мере в этом конкретном случае.





Напомним, вчера же суд вынес решение о признании «Трайпла» Юрия Чижа экономически несостоятельным и введении в отношении компании санации сроком по 30 июня 2022 года.



