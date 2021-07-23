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Средняя зарплата белорусов в июне стала рекордной. Одной картинкой

23.07.2021 17:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Средняя зарплата белорусов в июне стала рекордной. Одной картинкой
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Средняя начисленная зарплата белорусов продолжает расти уже четвертый месяц подряд. До максимального ее значения, бывшего в декабре 2020-го, когда она достигла $576,6, осталось меньше $8. Двухлетний минимум был зафиксирован чуть более года назад, в апреле 2020 – $476,2. Рост зарплаты в июне 2021-го по сравнению с июнем прошлого года (в долларовом выражении) составил около 8,5%.


Инфографика: Myfin.by

Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это сумма до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше. Если взять июнь, то получим $488. Это же подтверждает исследование Белстата о зарплатах за май 2021-го. Тогда оказалось, что 77% белорусов зарабатывают меньше $500 в месяц.

 
 
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Средняя начисленная зарплата белорусов по данным Белстата в июне превысила 1433 рубля. С учетом среднего курса доллара (2,5200) за этот же месяц, в долларах зарплата...
 
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