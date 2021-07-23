Средняя зарплата белорусов в июне стала рекордной. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Средняя начисленная зарплата белорусов продолжает расти уже четвертый месяц подряд. До максимального ее значения, бывшего в декабре 2020-го, когда она достигла $576,6, осталось меньше $8. Двухлетний минимум был зафиксирован чуть более года назад, в апреле 2020 – $476,2. Рост зарплаты в июне 2021-го по сравнению с июнем прошлого года (в долларовом выражении) составил около 8,5%.



Инфографика: Myfin.by

Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это сумма до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше. Если взять июнь, то получим $488. Это же подтверждает исследование Белстата о зарплатах за май 2021-го. Тогда оказалось, что 77% белорусов зарабатывают меньше $500 в месяц.