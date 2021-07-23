|
Средняя зарплата белорусов в июне стала рекордной. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Средняя начисленная зарплата белорусов продолжает расти уже четвертый месяц подряд. До максимального ее значения, бывшего в декабре 2020-го, когда она достигла $576,6, осталось меньше $8. Двухлетний минимум был зафиксирован чуть более года назад, в апреле 2020 – $476,2. Рост зарплаты в июне 2021-го по сравнению с июнем прошлого года (в долларовом выражении) составил около 8,5%.
Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это сумма до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше. Если взять июнь, то получим $488. Это же подтверждает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя начисленная зарплата белорусов по данным Белстата в июне превысила 1433 рубля. С учетом среднего курса доллара (2,5200) за этот же месяц, в долларах зарплата...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)