Прекращено уголовное дело против редактора orsha.eu

Источник материала: Салiдарнасць

Уголовное дело в отношении оршанского активиста и редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака прекратили.

Об этом он узнал сегодня из письма из милиции, сообщает orsha.eu .

Казмерчака задержали 8 июля после обыска по подозрению в осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК). У Казмерчака забрали два ноутбука и два мобильных телефона, он три дня провел в ИВС .