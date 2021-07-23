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Прекращено уголовное дело против редактора orsha.eu

23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Уголовное дело в отношении оршанского активиста и редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака прекратили.

Об этом он узнал сегодня из письма из милиции, сообщает orsha.eu.

Казмерчака задержали 8 июля после обыска по подозрению в осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК). У Казмерчака забрали два ноутбука и два мобильных телефона, он три дня провел в ИВС.

 
 
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Уголовное дело в отношении Игоря Казмерчака прекратили.
 
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