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«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

23.07.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Александр, как вы спели дуэтом на «Славянском базаре»? Расскажите о вашем неожиданном дуэте с литовской исполнительницей. Знаю, что вы через видеосвязь репетировали.

«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я так смело скажу, потому что меня страна поздравляет по сей день: этот номер был просто явление на этом концерте, открытие – и музыкальный номер, и костюмы, и режиссура, которую поставил Александр Дмитриевич Вавилов. Когда он мне объявил еще в марте, что у меня будет дуэт, а в том году мы были вместе в жюри детского конкурса. Я возглавлял его в 2020 году, а Бируте была членом жюри. Нужно отдать ей должное: когда мы увиделись на репетиции в день открытия – она похудела на 12 килограмм.

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«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
И вы ее не узнали.

Александр Солодуха:
Я обалдел, понимаете? Это раз. Второе, мы жили в разных отелях: я – в «Ветразе», она – в «Витебске», и мы днем по Viber репетировали. Жара сумасшедшая. И потом еще перед концертом в коридорчике: артисты идут, тут Глеб Матвейчук, Руслан Алехно, мы там с ней проходим. Надо было все обыграть, потому что была постановка в проигрыше, Александр Дмитриевич подсказал – микрофоны опустить, идет диалог. Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй. И так далее.

Алена Родовская:
Выход Александра Солодухи на любой сцене – это всегда экшен.

«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

Александр Солодуха:
Пошив костюма – это все готовилось.

Алена Ланская:
Это экшен, что-то новое, какие-то эмоции, трудности. Но когда ты их преодолеваешь, выступаешь и все заканчивается, понимаешь, что хочется еще и еще. Мы, артисты, так устроены, что нам надо это. Если мы этого не испытываем, мы не живем.

«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:
А за сколько артисты начинают думать о следующем «Славянском базаре»?

Алена Ланская:
Мы уже думаем.

Александр Солодуха:
Покорять, восхищать, удивлять – артист должен постоянно это делать.

«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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