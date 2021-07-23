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В Горках задержали водителя с 3,7 промилле алкоголя
Источник материала: БелТА
23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках задержали водителя внедорожника с 3,7 промилле алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
"22 июля сотрудникам ГАИ поступила информация от граждан о том, что автомобилем SsangYong управляет водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному сообщению незамедлительно выехал наряд ОГАИ Горецкого РОВД", - отметили в Госавтоинспекции.
После обнаружения указанного автомобиля сотрудники подали водителю сигнал об остановке, однако тот, проигнорировав требования правоохранителей, поехал дальше. Через несколько минут нарушитель был задержан.
Водителем оказался 53-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало наличие у него 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя составлено два протокола на сумму более 200 базовых величин. Кроме этого, он будет лишен водительских прав сроком на 5 лет.-0-
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Водителем оказался 53-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало наличие у него 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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