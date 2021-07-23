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Новости экономики за 23.07.2021

23.07.2021 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда в ЕАЭС будут приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами? Какие приняты нововведения в системе безналичных расчетов? Как проходит межсистемная интеграция белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир»?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 23.07.2021

ПЕРВЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ ТОРГИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ СОСТОЯЛИСЬ НА СОЗДАВАЕМОМ ОБЩЕМ РЫНКЕ ЕАЭС

Первые имитационные торги нефтепродуктами состоялись на создаваемом общем рынке ЕАЭС. Заключили более 60 сделок с бензином и дизельным топливом. В мероприятии участвовали представители бизнес-сообщества стран евразийской «пятерки», в том числе концерн «Белнефтехим», биржевые площадки Беларуси и Казахстана, Министерство энергетики России, нефтяные компании. До 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора.

В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?

Новости экономики за 23.07.2021

В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ПО РОЗНИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ

В стране продолжают развивать систему безналичных расчетов по розничным платежам. Теперь малому бизнесу для платежей с использованием банковских карточек дали возможность выбирать оборудование. Это может быть регистрация операций путем считывания информации с микропроцессора карточки только по бесконтактной технологии, например, с помощью смартфона в качестве платежного терминала. Или только по контактной технологии, или и то, и другое вместе.

Принятие этой нормы позволит оптимизировать расходы субъектов малого предпринимательства, связанные с установкой и обслуживанием платежных терминалов. Прежде всего речь идет о сфере мелкорозничной торговли и курьерских услуг.

Карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приёму

Новости экономики за 23.07.2021

ИНОСТРАНЦЫ СКУПАЮТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ

За последний год вложения иностранцев в китайские акции и облигации выросли на 40 % и достигли более чем 800 миллиардов долларов. С начала 2021 года иностранные инвесторы через торговые платформы, которые связывают Гонконг с биржами в Шанхае и Шэньчжэне, скупили акции китайских компаний на 35,5 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го денег вложено почти на 49 % больше. Также иностранцы инвестировали 75 миллиардов в государственные ценные бумаги Китая. Здесь также идет речь о 50%-ном росте на годовом уровне.

 
 
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Новости Беларуси. Когда в ЕАЭС будут приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами? Какие приняты нововведения в системе безналичных...
 
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