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В Токио стартовали летние Олимпийские игры

23.07.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Игры в Токио были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа. Японская заявка опередила мадридскую и стамбульскую.

В Токио стартовали летние Олимпийские игры
Фото: НОК Беларуси

Беларусь на Играх представят 108 спортсменов. Это антирекорд за все время самостоятельных выступлений.

На предыдущие летние Олимпийские игры Беларусь ездила со следующим количеством спортсменов: 1996 год — 157, 2000 год — 139, 2004 год — 151, 2008 год — 177, 2012 год — 160, 2016-й — 120.

Лидерами нынешней сборной являются представители гребли на байдарках и каноэ, а также опытные легкоатлеты. На медали претендует и третья ракетка мира Арина Соболенко. Виктория Азаренко и Александра Саснович отказались от выступления на Олимпиаде.

 
 
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Игры в Токио были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа. Японская заявка опередила мадридскую и стамбульскую.
 
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