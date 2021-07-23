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Безработица в Беларуси во 2 квартале 2021 года составила 4%
Источник материала: АФН
Безработица в Беларуси во II квартале 2021 года в соответствии с методологией Международной организации труда составила 4,0%, сообщает Белстат.
При этом уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) составляет 67,6%.
Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам. В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно.
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Безработица в Беларуси во II квартале 2021 года в соответствии с методологией Международной организации труда составила 4,0%, сообщает Белстат.
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