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В Беларуси номинальная средняя зарплата в июне 2021 года составила 1,4 тыс. рубля
Источник материала: АФН
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2021 года составила 1433,4 рубля, сообщил сегодня Белстат.
По сравнению с маем зарплата выросла на 13,8 рубля, с апрелем – на 35,2 рубля.
Начисленная зарплата – зарплат до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2021 года составила 1433,4 рубля, сообщил сегодня Белстат.
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