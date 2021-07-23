В Беларуси номинальная средняя зарплата в июне 2021 года составила 1,4 тыс. рубля

Источник материала: АФН

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2021 года составила 1433,4 рубля, сообщил сегодня Белстат.

По сравнению с маем зарплата выросла на 13,8 рубля, с апрелем – на 35,2 рубля.

Начисленная зарплата – зарплат до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.