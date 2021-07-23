сообщении Офиса по исполнению санкций Казначейства Великобритании. Это указано вОфиса по исполнению санкций Казначейства Великобритании.





Ранее санкции Великобритании распространялись на ОАО «АГАТ-Систем», но 8 июля предприятие исключили из санкционного списка.





Как и «АГАТ-Систем», «Агат — электромеханический завод» входит в холдинг «Геоинформационные системы управления» с управляющей компанией ОАО «АГАТ-системы управления».





Предприятие выпускает продукцию специального назанчения (радиорелейные станции, мобильные узлы связи, подвижные пункты автоматизированного управления летательными аппаратами, передвижные командные пункты оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО) и производственно-технического назначения (комплектующие для машиностроительной отрасли).