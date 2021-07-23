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Великобритания ввела санкции против ОАО "Агат - электромеханический завод"

23.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 июля Великобритания обновила санкционный список в отношении беларусского режима и добавила туда ОАО «Агат - электромеханический завод».

Великобритания ввела санкции против ОАО "Агат - электромеханический завод"
Это указано в сообщении Офиса по исполнению санкций Казначейства Великобритании.

Ранее санкции Великобритании распространялись на ОАО «АГАТ-Систем», но 8 июля предприятие исключили из санкционного списка.

Как и «АГАТ-Систем», «Агат — электромеханический завод» входит в холдинг «Геоинформационные системы управления» с управляющей компанией ОАО «АГАТ-системы управления». 

Предприятие выпускает продукцию специального назанчения (радиорелейные станции, мобильные узлы связи, подвижные пункты автоматизированного управления летательными аппаратами, передвижные командные пункты оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО) и производственно-технического назначения (комплектующие для машиностроительной отрасли).
 
 
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21 июля Великобритания обновила санкционный список в отношении беларусского режима и добавила туда ОАО «Агат - электромеханический завод».
 
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