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Белстат утверждает: в июне средняя зарплата выросла до 1433 рублей

23.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А в банке вакансий более половины предложений с зарплатой до 600 рублей...

Средняя зарплата в Беларуси в июне выросла до 1433,4 рубля (сумма до уплаты налогов), следует из данных Белстата. Это на 13,8 рубля больше, чем в мае.

В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов после уплаты налогов в июне была около 1233 рубля.

Тем временем почти половина предложений от нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий, — на зарплату до 600 рублей (больше чем по 48,7 тысяч вакансиям из 98,5 тысячи размещенных). 

При этом суммы зачастую указывают до уплаты налогов. По некоторым вакансиям предусмотрена частичная занятость.
 
 
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А в банке вакансий более половины предложений с зарплатой до 600 рублей...
 
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