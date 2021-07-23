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Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

23.07.2021 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
«Славянский базар» уже должен по популярности стать нашей визитной карточкой.

Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Эти конкурсы не сравниваются. Этот фестиваль столько видов искусства в себя впитал, такое количество стран. А что такое выход на сцену «Евровидения»? Ну, одно выступление и все. Ты просто смотришь, как клипы, воспринимаешь вот это выступление. Это просто несоизмеримо.

Алена Родовская:
Так это и хорошо, что мы отличаемся.

Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Здесь, на фестивале, есть искусство. А там есть шоу, есть формат телевизионной картинки. И все заточено конкретно туда.

Алена Родовская:
Алена, согласись, менталитет наших славянских народов другой. Мы будем чтить наши славянские традиции и сохранять этот творческий потенциал. Александр, поддержите нас.

Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Мы лучшие. По-моему, и так все понятно.

Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

Даниил Мышковец, представитель от Беларуси на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
«Славянский базар» отличается от «Евровидения» тем, что можно вернуться в следующем году и в последующем, а на «Евровидении» один раз.

Ирина Дорофеева:
А как люди благодарят… Все мои друзья из разных стран – Константин Москович, допустим, делегация из Казахстана, Мансур Ташматов из Узбекистана, который еще меня жюрил когда-то на конкурсе, сейчас народный артист. Они говорят: боже, какое счастье, что вы сохранили фестиваль, спасибо вашему государству, политики такой – выверенной, умной, что она направлена на благосостояние культурное людей, что вы отстаиваете свою духовность. И вот это внимание гостям – а мы же такие гостеприимные, все нараспашку – это их так подкупает, просто до слез.

Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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