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«Дальнейшее увеличение стоимости фрахта может привести к очередному витку роста цен на импортную технику и текстиль из Южной Азии уже в начале осени», - предупреждает ПСБ.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция готовится к новому рывку: Цены на одежду и технику взлетят осенью В середине лета стоимость морского фрахта контейнеров обновила ценовые рекорды.

В то время как базовые продукты «борщевого набора» станут дешевле с поступлением нового урожая, новый виток инфляционной спирали грозит рынку непродовольственных товаров.Цены на импортную технику и одежду могут подскочить осенью из-за резкого повышения стоимости контейнерных перевозок, предупреждают аналитики ПСБ.В середине лета стоимость морского фрахта контейнеров обновила ценовые рекорды, вплотную подойдя к отметке 13 000 долларов (за 40-футовый контейнер по маршруту Шанхай-Роттердам).Также взлетела и стоимость перевозки насыпных грузов (металлов, зерна, угля) - индекс фрахта сухогрузов Baltic Dry удерживается у максимумов с 2010 года, формируя повышенный инфляционный фон в мире.Ритейлеры и поставщики подтверждают: одежда, в частности, может подорожать на 10-15%, а к зиме рост цен достигнет 20%, рассказали РБК представители крупнейших торговых сетей.Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тысячи долларов, сейчас она доходит до 10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, объясняет президент розничной сети BaonПод инфляционным ударом окажется как импорт, так и отечественная продукция.Хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», рассказывает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников.Инфляцию в импорте разгоняет девальвация рубля. По итогам первого квартала средняя стоимость поставляемых из-за рубежа товаров выросла на 15% - это рекорд за все время, что ЦБ занимается инфляционным таргетированием, оценивает главный экономист Альфа-банкаЧто касается транспортных расходов, проблема «узких мест» в мировой сети перевозок может сохраняться вплоть до 2022-2023 гг., и до этого времени она может оставаться инфляционным триггером, говорит Орлова.По отдельным направлением рост контейнерных расходов достигает 600%. При этом на данный момент только 40% грузов, доставляемых морским транспортом, приходит без задержек, хотя до пандемии этот показатель составлял 70-80%.