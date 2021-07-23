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Инфляция готовится к новому рывку: Цены на одежду и технику взлетят осенью

23.07.2021 18:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Инфляция готовится к новому рывку: Цены на одежду и технику взлетят осенью
Иллюстративное фото
Замедление инфляции в России, которое начал фиксировать Росстат после сезонного снижения цен на овощи, может оказаться временным.

В то время как базовые продукты «борщевого набора» станут дешевле с поступлением нового урожая, новый виток инфляционной спирали грозит рынку непродовольственных товаров.

Цены на импортную технику и одежду могут подскочить осенью из-за резкого повышения стоимости контейнерных перевозок, предупреждают аналитики ПСБ.

В середине лета стоимость морского фрахта контейнеров обновила ценовые рекорды, вплотную подойдя к отметке 13 000 долларов (за 40-футовый контейнер по маршруту Шанхай-Роттердам).

Также взлетела и стоимость перевозки насыпных грузов (металлов, зерна, угля) - индекс фрахта сухогрузов Baltic Dry удерживается у максимумов с 2010 года, формируя повышенный инфляционный фон в мире.


«Дальнейшее увеличение стоимости фрахта может привести к очередному витку роста цен на импортную технику и текстиль из Южной Азии уже в начале осени», - предупреждает ПСБ.


Инфляция готовится к новому рывку: Цены на одежду и технику взлетят осенью

Ритейлеры и поставщики подтверждают: одежда, в частности, может подорожать на 10-15%, а к зиме рост цен достигнет 20%, рассказали РБК представители крупнейших торговых сетей.

Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тысячи долларов, сейчас она доходит до 10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, объясняет президент розничной сети Baon Илья Ярошенко.

 Под инфляционным ударом окажется как импорт, так и отечественная продукция.

Хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», рассказывает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников.

Инфляцию в импорте разгоняет девальвация рубля. По итогам первого квартала средняя стоимость поставляемых из-за рубежа товаров выросла на 15% - это рекорд за все время, что ЦБ занимается инфляционным таргетированием, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Что касается транспортных расходов, проблема «узких мест» в мировой сети перевозок может сохраняться вплоть до 2022-2023 гг., и до этого времени она может оставаться инфляционным триггером, говорит Орлова.

 По отдельным направлением рост контейнерных расходов достигает 600%. При этом на данный момент только 40% грузов, доставляемых морским транспортом, приходит без задержек, хотя до пандемии этот показатель составлял 70-80%.
 
 
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В середине лета стоимость морского фрахта контейнеров обновила ценовые рекорды.
 
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