Восьмилетний велосипедист попал под колеса авто в Минске

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8-летний велосипедист попал под колеса авто в Заводском районе столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.00 водитель 1987 года рождения, управляя "Ситроеном", на дворовой территории ул. Крупской совершил наезд на велосипедиста. Мальчик 2012 года рождения ехал слева направо относительно движения автомобиля.

В ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в учреждение здравоохранения.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-





Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома