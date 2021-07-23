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Движение на МКАД затруднено из-за ДТП
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 48-го км МКАД затруднено движение по внутреннему кольцу, на участке от деревни Зацень в направлении Логойского тракта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.
Госавтоинспекторы просят участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута.-0-
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.
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