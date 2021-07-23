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Видеофакт. Минимум девять автомобилей столкнулись на МКАД
Источник материала: Навiны
Как минимум девять автомобилей попали в ДТП на МКАД.
По сообщению столичной Госавтоинспекции, на участке внутреннего кольца от деревни Зацень в направлении Логойского тракта затруднено движение.
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Как минимум девять автомобилей попали в ДТП на МКАД. По сообщению столичной Госавтоинспекции, на участке внутреннего кольца от деревни Зацень в направлении...
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