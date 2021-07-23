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На похоронах убитого президента Гаити распылили слезоточивый газ, началась стрельба
Источник материала: Партизан
На похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза началась стрельба
Фото: Matias Delacroix / AP
Об этом сообщает агентство
На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.
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На похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза началась стрельба
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