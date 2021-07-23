На похоронах убитого президента Гаити распылили слезоточивый газ, началась стрельба

Фото: Matias Delacroix / AP





Reuters со ссылкой на очевидца. Подробности инцидента на момент публикации неизвестны. Об этом сообщает агентствосо ссылкой на очевидца. Подробности инцидента на момент публикации неизвестны.





На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.



