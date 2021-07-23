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На похоронах убитого президента Гаити распылили слезоточивый газ, началась стрельба

23.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза началась стрельба

Фото: Matias Delacroix / AP

 Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Подробности инцидента на момент публикации неизвестны.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.
 
 
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На похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза началась стрельба
 
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