Что стоит за новым декретом о «передаче президентских полномочий»: «Такие посылы адресованы «болоту»»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик анонсирует большую распродажу предприятий в регионах.





Игорь Тышкевич. Фото с его страницы в Фейсбуке

Лукашенко передал часть президентских функций правительству и местным органам власти – 22 июля был подписан соответствующий декрет .

Правда, речь в нем идет об изменениях декрета 1998 года и полномочиях в сфере приватизации госсобственности. Если говорить еще точнее – то об эмиссии дополнительных выпусков акций ОАО, перерабатывающих сельхозпродукцию и находящихся в госсобственности.

Теперь, если акции этих предприятий принадлежат государству – дополнительную их эмиссию будет согласовывать правительство, если относятся к конкретным административно-территориальным единицам – это сделают облисполкомы или Минский горисполком.

Что стоит за громкими формулировками о «передаче президентских полномочий»? По мнению аналитика Украинского центра будущего Игоря Тышкевича, готовится большая распродажа перерабатывающих предприятий в регионах :

– Часть сельхозперерабатывающих предприятий, преобразованных в ОАО, и сегодня либо наполовину принадлежат государству, либо в госсобственности полностью, особенно в регионах. Вопрос их продажи осуществлялся через эмиссию акций, которые выкупал новый собственник – и, соответственно, раньше на это было необходимо разрешение лично Александра Лукашенко, теперь – Совмина либо местных исполкомов.

Это определенный реверанс в сторону местных экономических элит и, возможно, тех иностранцев, которые хотели бы иметь немного перерабатывающих мощностей, но это упиралось в узкую пропускную способность белорусской государственной системы. То есть, если вы давно хотели купить себе молокозаводик, но не было выходов на «самого главного», пожалуйста, решайте все на местах. Плюс игра с местными управленческими элитами, который получают реальный актив и могут за него поторговаться на своем уровне.

И, конечно, это перекладывание ответственности – если по результатам приватизации с предприятием случается что-то не то, всегда можно найти «козла отпущения» и спросить с него, как, мол, допустили …

Следующий этап, скорее всего, будет на более низком уровне. То есть появится еще один декрет, уже не о перерабатывающих предприятиях, а о производителях – думаю, это произойдет на протяжении полугода.

Целью этой схемы, считает аналитик, может быть как оживление местного бизнеса, так и попытка привлечь в Беларусь иностранный капитал – что, впрочем, в условиях неопределенности и повышенных инвестиционных рисков весьма маловероятно. Если только, уточняет Игорь Тышкевич, речь не идет о Китае и России, которые были бы не против войти на белорусский сельхозрынок:

– Есть как минимум две этих юрисдикции, откуда могут приехать потенциальные покупатели. А деньги в бюджет нужны. Поэтому сейчас идет подготовительная работа. И каждый последующий шаг будет подаваться в логике политического кризиса, в риторике пропаганды – как «демократизация» и «передача полномочий».

При этом, подчеркну, такие посылы не рассчитаны на ядро протестов, они адресованы так называемому «болоту». И учитывая, что большинство людей читает только заголовки новостей – один раз капнуло «президент поделился полномочиями», второй раз, третий – эта мысль застрянет где-то в подсознании, а уж что именно делегируется, не суть важно.

Думаю, уже ближе к октябрю 2021 года будет возможность для тех, кто имеет деньги, прикупить, например, хлебозавод в одном из регионов Беларуси, и если это предприятие не мертвое, а хоть как-то дышит, есть возможность найти рынки сбыта. На госпредприятия, которые были прибыльными, на мой взгляд, надеяться не стоит – их потенциальные покупатели уже определены более или менее давно.

За 2022 год, предполагает Игорь Тышкевич, может быть продано новым собственникам 50-60 местных сельхозперерабатывающих предприятий: «Больше вряд ли, поскольку политический и экономический кризис вносят неопределенность, покупатели будут смотреть на то, что гарантированно принесет доход».