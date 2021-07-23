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Самые жадные знаки одиака / noi.md

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снега зимой не выпросишь: названы самые жадные знаки Зодиака Весы любят планировать и учитывать свои расходы и рассчитываться копеечка в копеечку.

Весы любят копить деньги. Они любят планировать и учитывать свои расходы и рассчитываться копеечка в копеечку. Большие суммы они вряд ли потратят на кого-то, кроме себя любимого. Именно представители этого знака склонны к заключению брачных контрактов и ревностно оберегают свое имущество.Девы щедры по отношению лишь к своим самым близким людям, а вот со всех остальных будут требовать любой копеечный долг, да еще и с процентами.Ракам ничего не стоит пройти лишний километр ради более выгодной цены или торговаться по поводу и без. В списке скупердяев они занимают свое почетное место.