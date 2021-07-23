Источник материала: UDF



Виктор Лукашенко. Фото: НОК

«Это будет третья палата, стоящая над всеми ветвями власти, включая президента. И очевидно, что Лукашенко хочет возглавить это собрание, перейдя из уровня президента на уровень генерального секретаря этого собрания», — заявил политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пока не Коля. Назван сын Лукашенко, которого он готовит в свои преемники Вся полнота власти может быть сосредоточена в руках семьи Лукашенко.

Впрочем,все равно сохранит все бразды правления, считает белорусский политолог. Собеседник «НСН» предположил, как именно политик попытается удержаться у власти.Политолог предположил, что Лукашенко может вынести обсуждение об обновлении Конституции в один из осенних месяцев 2021 года. При этом в рамках поправок будет предложено создать новый орган — Всебелорусское народное собрание (ВНС). Фактически, считает он, это будет означать установление в Беларуси монархии.По мнению Болкунца, члены ВНС не будут никем избираться, туда попадут исключительно сторонники Лукашенко, которые наделят его пожизненными полномочиями. Кроме того, новый орган может получить право отправлять в отставку избранного президента страны, наделять его полномочиями, решать, прав глава государства или нет.Таким образом, вся полнота власти может быть сосредоточена в руках семьи Лукашенко. Болкунец отметил, что тот может рассматривать в преемники на пост президента своего старшего сына Виктора.В пользу этой версии говорит тот факт, что конституционная комиссия на днях предложила установить возрастной ценз для кандидатов в президенты — претендент не может быть младше 40 лет. Виктору Лукашенко на данный момент 45 лет.У Александра Лукашенко три сына: помимо Виктора это 41-летний Дмитрий, а также внебрачный сын Николай, которому скоро исполнится 17 лет.