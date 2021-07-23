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В Могилеве журналиста оштрафовали на 725 рублей за перепечатку его материала другим СМИ
Источник материала: UDF
Алесь Асипцов. Фото: «Радио Свобода»
Бывшего корреспондента информационного агентства «БелаПАН» Алеся Асипцова оштрафовали на 25 базовых величин (725 рублей) за новость на «Радио Свобода». Мужчину судили по административной статье 23.5 — «Нарушение законодательства о средствах массовой информации».
Согласно материалам дела, 25 мая он подготовил статью о результатах суда над политзаключенными Павлом Северинцем, Максимом Винярским, Ириной Счастной, Дмитрием Козловым и другими для «Радио Свобода».
Однако на суде Асипцов рассказал, что его материал был опубликован российской службой «Радио Свобода», с которой он никак не связан. Согласно ссылке в тексте статьи, материал был перепечатан с сайта белорусской службы, который недоступен в Беларуси уже долгое время. Изначально же статья была подготовлена именно для информагентства «БелаПАН», сотрудником которого Алесь являлся на момент выхода публикации.
Журналист предоставил официальные документы и оригинальную статью, но она к материалам дела не была приобщена.
Судья суда Ленинского района Оксана Ратникова присудила журналисту штраф в 25 базовых величин.
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Согласно материалам дела, 25 мая он подготовил статью о результатах суда над политзаключенными.
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