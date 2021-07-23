Почему урожай огурцов в Ольшанах оказался под колесами авто. Что говорят местные власти и закупщики

Источник материала: БелТА

Желтый бус давит лежащие на земле огурцы. Ролик с Ольшанского рынка, выложенный в интернет, с комментарием "Таким образом фермеры и сельские жители выражают протест низким закупочным ценам!" задел многих. Выясняем, как и почему овощи, на которых поднялись сотни семей огуречной столицы Беларуси, попали под колеса.

"Это был фейк!"

О видео в Ольшанском сельисполкоме Столинского района знают.

- Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить - давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк! - расставляет акценты заместитель председателя исполкома Юлия Стрибулевич. - В Ольшанах проживает самое трудолюбивое население в стране. Более 4 тысяч личных подсобных хозяйств, владельцы которых в основном семьи, где от 7 до 12 детей (есть и по 15!), выращивают огурцы в два оборота. Сейчас заканчивается первый, когда падает качество и идет большая выбраковка. На видео - отходы, которые собираются и вывозятся с рынка. Но проблемы со сбытом есть, и не только огурцов. В первую очередь - пасленовых, особенно томатов и баклажан, которые ранее в основном вывозились соседями. В этом году Россия запретила их экспорт. Наши консервные заводы не могут столько переработать, сколько мы выращиваем. За какие деньги люди обуют и оденут детей к школе, когда цена кило огурцов - 10 копеек! Помогите выйти на российский рынок и уменьшите импорт овощей из Турции, Украины, России - нам свои девать некуда!





Скриншот из видео

Несложно понять главу местной власти агрогородка Ольшаны. В Столинском районе значительная часть населения традиционно занимается выращиванием овощей на личных подсобных хозяйствах и, получая от этого доход, практически на него живет целый год, строит дома, учит детей. Таков и семейный бизнес. Раньше это были огурцы, томаты - монокультура. Только огурцов в сезон выращивали до 150 тыс. тонн! Теперь научились возделывать перцы, капусту, в том числе пекинскую, кольраби, баклажаны, даже сладкую кукурузу. Всего благодаря "диверсификации" овощной грядки в районе выращивается в общей сложности 160-200 тыс. тонн овощей в год! Столько не одолеть не только местному, но и белорусскому рынку. Такие объемы оказались под силу российскому бизнесу, контроль за которым решило усилить соседнее государство. Дали зеленый свет пока крупным белорусским предприятиям, которые выращивают овощи. Так столинцы и, в частности, жители агрогородка Ольшаны, что называется, "попали на урожай"!

Россия дает "красный"

Правда ли, что Россия не пускает к себе белорусские томаты, баклажаны и перцы? Чтобы узнать ответ, обратились в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений.

- Да, запрет есть. Россельхознадзором дано разрешение на экспорт пасленовых (помидоры, баклажаны, перцы) только 18 государственным предприятиям. Частники пока такого разрешения не имеют. В настоящий момент в Российскую Федерацию направлен запрос на разрешение поставок урожая томатов тех хозяйств, в которых проведено обследование площадей и урожая. Ждем, когда будет разрешение для тех, кто включен в этот список. Остальные проверяются, сказал Владимир Казаченко, начальник отдела внутреннего и внешнего карантина Государственной инспекции по карантину растений.

Понятно, крупные предприятия типа ОАО "ТК Берестье" или КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Дорорс" легче контролировать - санитарно и финансово! А как проконтролируешь стихийные закупы?! Раньше страна-соседка об этом не думала, Россельхознадзор таких запретов не выписывал, а российские фуры ехали в Беларусь отовариваться по широкому списку. Теперь все поменялось.

Или пан, или пропал

Но вернемся к нашим огурцам, за которыми сегодня не очень-то спешат российские фуры.

- На днях были на Ольшанском рынке, - рассказывает журналисту "7 дней" заместитель председателя Столинского райисполкома Михаил Нестерович. - Изучали ситуацию. Да, цена на утро 20 июля на огурец была 15 копеек за килограмм, 50 копеек - за томаты (розовые - 1,2 рубля). Если сравнить 20 дней июля года нынешнего и прошлого, то цена на огурец упала наполовину. Считаю, что основная причина - отсутствие российского спроса.

- Понимаем людей, потому что труд овощевода - колоссальный! Тем не менее местный консервный завод организовал закуп огурцов, повысив сейчас цену уже до 30-40 копеек, - уточняет Михаил Филиппович и добавляет: - Вот сейчас хорошо идет средних сортов капуста, в другой год - какой-то другой овощ: со спросом не всегда угадаешь! Регионы овощеводства открытого грунта подвержены погодным аномалиям. Если, например, в России неурожай какого-нибудь овоща, тогда у нас широко открывается канал реализации.

На этой встрече, как и ранее, местная власть советовала населению выращивать огурцы, которые смогли бы забирать консервные заводы. Например, Горынский консервный закупает корнишон по фиксированной цене - 1,28 рубля. Но с этим аргументом мало кто соглашался: "Еще несколько дней назад я продавал обычный огурец за 1,4 рубля, а в мае - по 3,5 рубля, а вы мне предлагаете за корнишон такую цену!".

Журавль в небе желанней, чем синица в руке! Многие надеются на авось - резкий спрос на огурец. Работа Ольшанского рынка идет по схеме Нью-Йоркской фондовой биржи. Падет спрос - падет цена. Как говорится, тут уж или пан, или пропал.

А что потребкооперация?

О скандальном видео знают и в Белкоопсоюзе - организации, которая десятилетиями закупала и продолжает закупать сельхозпродукцию у крестьян, в том числе на Ольшанском оптовом рынке.

- Нормальные огурцы не пошли в утиль. Сейчас население доубирает летние сорта, которые уже отходят, теряют товарный вид и просто не доедут до покупателя, - комментирует ситуацию начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер. - Нестандарт выбраковывается и складывается в ящики или валом, как на фейковом видео. Далее выбраковка загружается в тракторный прицеп и отвозится на поле - в качестве удобрения, а территорию рынка приводят в порядок. Да, цена пока в этот переходный период на огурец невысокая, но ее определят спрос, предложение и качество товара, - подчеркивает Оксана Ивановна.

Потребкооперация продолжает закупать огурцы у населения. Работа идет в динамике прошлого года. На момент нашего разговора заготовителями страны приобретено у населения 4,3 тыс. тонн огурца - при среднедневном объеме от 80 до 120-130 тонн. Белкоопсоюз сотрудничает с большим количеством сдатчиков Брестской, Гродненской и Минской областей. Продают огурцы по конкурентоспособным ценам - этот овощ есть во всех магазинах розничной продовольственной сети. Заготовители Столинского райпо, которые работают с рядом консервных предприятий, установили закупочную цену 1-1,1 рубля за килограмм на корнишон, который закупается вот уже 3 дня.

- Но пока такого огурца у населения мало. От 60 до 300 кг в день - таков объем закупок на Ольшанском рынке, где идет их оптовая сдача, - уточняет Оксана Скиндер.

Разыскивается корнишон

Пока ольшанские овощеводы с надеждой смотрят на восток - не покажется ли российская фура, местные переработчики ведут с ними переговоры о заключении договоров на поставку огурцов и другой продукции.

- Вроде живем в огуречном краю, но корнишона нужного стандарта (2-й категории - 6-9 см и 1-й категории - 3-6 см) для консервщика днем с огнем не найти! - пожаловался корреспонденту газеты Василий Ковалец - директор ОАО "Горынский консервный комбинат", расположенного на территории Столинского района. - Население пока ориентировано на Ольшанский рынок, где продается огурец и до 14 см, который войдет разве что только в трехлитровую банку.

- Вы давно покупали овощную консервацию в такой таре? - задал риторический вопрос собеседник и сам же ответил: - Покупатель готов взять только в однолитровой или меньше! Сырье нужного размера запрашивали у населения еще по весне - через местную газету и социальные сети Ольшанского рынка в том числе. Должного ответа не получили. То же и с томатами. Для завода требуется томат диаметром до 3 сантиметров и черри в неограниченном количестве - я не могу закупать помидоры с ладонь.

Вместе с тем на сегодняшний день предприятием, потребности которого более 1 тыс. тонн огурцов в сезон, перерабатываемых им за 2 месяца, заключены договоры с несколькими фермерскими хозяйствами Столинского района. Основным же поставщиком огурцов остается Столинское райпо. Есть даже контракт с украинским поставщиком, который готов везти свои корнишоны в Беларусь за тысячу километров - по цене в эквиваленте $0,5 (сегодня 1,28 рубля)!

- А наше население, к которому на днях ездили на переговоры на Ольшанский рынок, пока не готово заключать с нами такие соглашения, хотя им предлагаем ту же цену, что и зарубежному поставщику! - сетует Василий Васильевич. - Результат тех переговоров - 1-2 тонны за сутки от ольшанцев, только и всего. Сейчас вот поднимутся цены на рынке, и люди уйдут. К сожалению, население больше ориентировано на стихийный рынок.

Понятно, производителю нужна стабильность - уже зимой знать примерную стоимость будущего урожая. По цивилизованным договорным отношениям давно работают овощеводы Польши, Украины. Там, прежде чем высаживать, знают, кому продадут свой урожай и почем. Вскоре к такому решению придут и столинские овощеводы. Лучше постоянный, гарантированный заработок, чем риск оказаться в пролете.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней .-0-