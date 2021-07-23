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Сборная Беларуси вышла на парад открытия Олимпиады почти в конце: все дело в японским алфавите
Источник материала: Партизан
Флаг несли представители команд по плаванию и стрельбе из лука
На арене белорусская делегация. Фото: кадр видео "Беларусь 1"
Во время парада делегаций, примерно спустя два часа после начала церемонии, на стадион вышла наша команда. Флаг несли пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова,
В соответствии с японским алфавитом белорусы появились на арене ближе к концу парада. Напомним, что в Играх примут участие 108 белорусских атлетов.
Спортсмены во время церемонии. Фото: кадр видео "Беларусь 1".
И еще до церемонии в борьбу в квалификационном раунде вступили стрелки из лука и представители академической гребли.
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Флаг несли представители команд по плаванию и стрельбе из лука
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