Сборная Беларуси вышла на парад открытия Олимпиады почти в конце: все дело в японским алфавите

В 14.05 23 июля в Токио началась церемония открытия Олимпиады в которой приняли участие и белорусские спортсмены. Специально к старту XXXII летних Олимпийских игр компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит. Так, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя не просто наблюдателем, а экспертом и непосредственным участником масштабного действа! Специально к старту XXXII летних Олимпийских игр компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит. Так, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя не просто наблюдателем, а экспертом и непосредственным участником масштабного действа!





пишет kp.by Во время парада делегаций, примерно спустя два часа после начала церемонии, на стадион вышла наша команда. Флаг несли пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова,kp.by





В соответствии с японским алфавитом белорусы появились на арене ближе к концу парада. Напомним, что в Играх примут участие 108 белорусских атлетов.









Спортсмены во время церемонии. Фото: кадр видео "Беларусь 1".





И еще до церемонии в борьбу в квалификационном раунде вступили стрелки из лука и представители академической гребли.



