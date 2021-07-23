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Сборная Беларуси вышла на парад открытия Олимпиады почти в конце: все дело в японским алфавите

23.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Флаг несли представители команд по плаванию и стрельбе из лука

Сборная Беларуси вышла на парад открытия Олимпиады почти в конце: все дело в японским алфавите
На арене белорусская делегация. Фото: кадр видео "Беларусь 1"
В 14.05 23 июля в Токио началась церемония открытия Олимпиады в которой приняли участие и белорусские спортсмены. Специально к старту XXXII летних Олимпийских игр компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит. Так, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя не просто наблюдателем, а экспертом и непосредственным участником масштабного действа!

Во время парада делегаций, примерно спустя два часа после начала церемонии, на стадион вышла наша команда. Флаг несли пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова, пишет kp.by

В соответствии с японским алфавитом белорусы появились на арене ближе к концу парада. Напомним, что в Играх примут участие 108 белорусских атлетов.


Спортсмены во время церемонии. Фото: кадр видео "Беларусь 1".

И еще до церемонии в борьбу в квалификационном раунде вступили стрелки из лука и представители академической гребли.
 
 
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