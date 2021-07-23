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Нина Лабкович вышла на свободу
23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Директор объединения инвесторов Angels Band и жена правозащитника «Вясны» Владимира Лабковича освобождена.
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Ее вместе с мужем и еще двумя сотрудниками центра — председателем «Вясны» Алесем Беляцким и его заместителем Валентином Стефановичем — задержали 14 июля.
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Директор объединения инвесторов Angels Band и жена правозащитника «Вясны» Владимира Лабковича освобождена.
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