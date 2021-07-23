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Модернизированный завод открыли в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Сельское хозяйство во многом – дело техники. В Витебской области сегодня открыли модернизированный завод.
Теперь он в машиностроительном холдинге «Амкодора». На новых линиях выпускают гусеничные бульдозеры и экскаваторы. О преимуществах местной техники рассказали премьер-министру, который присутствовал на открытии предприятия. Роман Головченко оценил кабину и даже попытался управлять тяжелой машиной.
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Сельское хозяйство во многом – дело техники. В Витебской области сегодня открыли модернизированный завод. Теперь он в машиностроительном холдинге «Амкодора». На...
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