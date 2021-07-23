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Неделю отстреливающегося от медведя мужчину спасли на Аляске

23.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неделю отстреливающегося от медведя мужчину спасли на Аляске

В штате Аляска (США) был спасен мужчина, который в течение недели пытался отбивался от нападавшего на него медведя гризли. На историю обращает внимание The New York Times.

Американец был спасен случайно – его обнаружили сотрудники береговой охраны на вертолете, изменившие курс из-за облачности. Они увидели хижину, на крыше которой были слова «помогите мне» и надпись SOS. Дверь строения была оторвана. Также с вертолета был заметен человек, который активно махал руками.

Как выяснилось, несколько дней назад мужчину атаковал медведь. Хищник приходил к американцу каждую ночь. Пострадавший пытался отстреливаться от зверя, но однажды медведю даже удалось утащить человека к реке. Когда мужчину спасли, у него уже практически заканчивались патроны.

Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали травму ноги и ушибы.

Фото: Pixabay

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В штате Аляска (США) был спасен мужчина, который в течение недели пытался отбивался от нападавшего на него медведя гризли. На историю обращает внимание The New York Times....
 
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