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Неделю отстреливающегося от медведя мужчину спасли на Аляске
Источник материала: ОНТ
В штате Аляска (США) был спасен мужчина, который в течение недели пытался отбивался от нападавшего на него медведя гризли. На историю
Американец был спасен случайно – его обнаружили сотрудники береговой охраны на вертолете, изменившие курс из-за облачности. Они увидели хижину, на крыше которой были слова «помогите мне» и надпись SOS. Дверь строения была оторвана. Также с вертолета был заметен человек, который активно махал руками.
Как выяснилось, несколько дней назад мужчину атаковал медведь. Хищник приходил к американцу каждую ночь. Пострадавший пытался отстреливаться от зверя, но однажды медведю даже удалось утащить человека к реке. Когда мужчину спасли, у него уже практически заканчивались патроны.
Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали травму ноги и ушибы.
Фото: Pixabay
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В штате Аляска (США) был спасен мужчина, который в течение недели пытался отбивался от нападавшего на него медведя гризли. На историю обращает внимание The New York Times....
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