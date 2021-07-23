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Легковушка вылетела с моста и перевернулась в Мостовском районе
Источник материала: ОНТ
В Мостовском районе (Гродненская область) легковой автомобиль вылетел с моста в кювет. В результате ДТП пострадали две пассажирки. Об этом
Авария произошла вечером 22 июля. 20-летний мужчина за рулем «Хонды» двигался по дороге «Лунно-Стрельцы» в сторону деревни Машталеры. Водитель не справился с управлением при пересечении моста. Машина съехала в кювет и перевернулась. Две пассажирки 41 года и 46 лет получили травмы и были госпитализированы. Водитель в результате ДТП не пострадал.
Уточняется, что молодой человек получил водительские права в июне 2021 года.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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В Мостовском районе (Гродненская область) легковой автомобиль вылетел с моста в кювет. В результате ДТП пострадали две пассажирки. Об этом информирует пресс-служба...
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